Elon Musk'ın kurduğu hayaller uçtu: Hyperloop One kapatılacak

Özel tüpler ve ultra yüksek hızlı trenlerle ulaşım sağlamayı amaçlayan Hyperloop One şirketi kapatılıyor. Şirket, 31 Aralık 2023'te faaliyetlerine son verecek.

Elon Musk'ın liderliğindeki yeni nesil taşımacılık şirketi Hyperloop One ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bloomberg'in bildirdiğine göre, şirketin kapatılacağı açıklandı. Henüz Elon Musk cephesinden bir açıklama gelmemiş olmasına rağmen, konuya aşina kaynaklar, şirketin 31 Aralık 2023 tarihinden itibaren faaliyetlerine son vereceğini belirtiyor.

Hyperloop One faaliyetlerine son verecek

2014 yılından bu yana üzerinde çalışılan proje, özel tüpler içinde ultra yüksek hızlı trenleri kullanmayı amaçlıyordu. Başlangıçta hem yük hem de yolcu taşımacılığı için planlanan proje, geçtiğimiz yıl daha çok yük taşımacılığına odaklanacağını duyurmuştu. Proje, trafik yoğunluğunu azaltarak zaman tasarrufu sağlama potansiyeliyle dikkat çekiyordu. Ancak son haberler, bu hedeflere ulaşılamayacağını gösteriyor.

Projenin geçmişi, bir test pisti dışında somut bir ilerleme kaydedilemediğini gösteriyor. Elon Musk, projeyi ilk kez 10 yıl önce gündeme getirmiş olsa da, yıllar içinde belirgin bir ilerleme kaydedilemedi. Projede yaşanan zorluklar ve yatırımcı anlaşmazlıkları da süreci olumsuz etkiledi. Proje, başlangıçta "Hyperloop One" olarak biliniyordu, ancak sonraki aşamalarda "Virgin Hyperloop One" adını aldı. Geçtiğimiz yıl ise Dubaili şirket DP World'ün kontrolüne geçti ve "Virgin" adını kullanmayı bıraktı. Bu süreçte şirket, personelinin yarısını işten çıkarmak zorunda kaldı.

Elde edilen bilgilere göre, Hyperloop One'ın sahibi olan DP World, projede kullanılan test tüpü ve diğer malzemeleri satışa çıkaracak. Ancak bu malzemelere kimlerin ve hangi amaçla talip olacağı konusunda belirsizlik bulunuyor.