Elon Musk'ın SpaceX hedefi tutmadı

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, bu yıl her zamankinden daha fazla Falcon 9 roketi fırlatmasına rağmen patronunun istediği hedefi tutturamadı.

SpaceX, 2023 yılında Elon Musk'ın koyduğu 100 Falcon 9 fırlatma hedefine ulaşamasa da etkileyici bir performans sergiledi. 2023 boyunca 88 Falcon 9 fırlatması gerçekleştiren şirket, bu alandaki liderliğini sürdürdü. Ancak, hava koşulları ve teknik sorunlar nedeniyle aralıklı bir program izlendi.

18 Aralık'ta gerçekleşen son fırlatma, 23 Starlink V2-mini uydusunu uzaya taşıdı. Bu fırlatma, yıl içindeki 254. başarılı uçuş oldu. Ancak, hedefe ulaşmak için yeterli olmadı ve SpaceX, 2023 yılı sonunda 92 Falcon 9 fırlatması gerçekleştirmiş olacak.

2023'ün sonuna yaklaşılırken, 2024 hedeflerine odaklanan SpaceX, önümüzdeki yılın planlarını şekillendiriyor. Şirket, senatosun uzay alt komitesinde yapılan bir oturumda ayda ortalama 12 uçuş gerçekleştirme hedefini belirledi. Bu durumda, 2024 yılında toplamda 144 Falcon uçuşu gerçekleşmesi planlanıyor.

SpaceX'in yüksek hedefleri, uzay uçuşları sektöründe lider konumunu koruma ve gelecekteki projelerinde etkileyici bir performans sergileme amacını yansıtıyor. Uzmanlar, şirketin önceki başarılarının bu hedeflere ulaşmada etkili olacağını belirtiyor.