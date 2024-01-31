Elon Musk'ın Tesla'dan aldığı 56 milyar dolar maaş iptal edildi

Elon Musk'ın 2018 yılında Tesla ile yaptığı 56 milyar dolarlık "maaş" anlaşması iptal edildi. Musk'ın bu konuda itiraz edeceği düşünülüyor.

Milyarder iş insanı Elon Musk, uzun süredir devam eden bir davayla uğraşıyordu. Bu davanın kökeni, Musk'ın 2018'de Tesla ile yaptığı bir anlaşmaya dayanıyor. Anlaşma gereği Musk'a, 56 milyar dolarlık bir maaş ödemesi yapılması planlanmıştı. Ancak bir yatırımcı, bu anlaşmanın iptali için dava açtı, çünkü bu miktarın çok yüksek olduğunu düşünüyordu.

Elon Musk'a 56 milyar dolar maaş ödemesi iptal

Bugün, davaya bakan yargıç Kathaleen McCormick'in, anlaşmanın iptal edilmesi gerektiğine karar verdiği bildirildi. McCormick, anlaşmanın hissedarlar için adil olmadığını ve "anlaşılamaz bir miktar" olduğunu belirtti. Tesla yönetim kurulunun da suçlu bulunduğu belirtilen kararda, anlaşmanın onaylanmasının "son derece kusurlu" bir davranış olduğu vurgulandı.

Elon Musk, şimdilik konuyla ilgili bir açıklama yapmamış olsa da, büyük olasılıkla bu karara itiraz edeceği düşünülüyor. Delaware Yüksek Mahkemesinde itiraz hakkı bulunduğundan, Musk'ın ve ekibinin bu yolu deneyeceği tahmin ediliyor. Ancak hukukçular, Musk'ın bu davayı kazanma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorlar.

Elon Musk'ın davayla ilgili olarak "Şirketinizi asla Delaware eyaletine dahil etmeyin." şeklinde sert ifadeler kullandığı ve Tesla merkezinin taşınmasıyla ilgili sosyal medyada bir anket başlattığı da belirtiliyor. Ancak bu konuda net bir karar henüz verilmedi.

Tesla'nın Elon Musk'a 56 milyar dolarlık maaş ödemesi, 2018'de yapılan bir anlaşma sonucu gerçekleşti. Bu anlaşma, Musk'a Tesla hisselerinin verilmesini içeriyordu ve bu hisseler, Musk'ın dünyanın en zengin insanlarından biri olmasını sağladı.