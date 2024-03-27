Elon Musk'ın yapay zeka sohbet botu Grok, kullanıma açılıyor

Elon Musk'ın xAI'ın Grok adlı dil modelini açık kaynak kodlu hâle getirmesinin ardından, Grok'un ne zaman X'in tüm premium kullanıcılarına açılacağı merak konusu olmuştu. Beklenen haber geldi. Grok, artık bu haftadan itibaren premium üyeler tarafından da kullanılabilecek.

Mart ayının başlarında Elon Musk'ın, xAI'ın Grok adlı büyük dil modelini açık kaynak kodlu hâle getirmesi, Grok'un ne zaman X'in tüm premium kullanıcılarına açılacağı sorularını beraberinde getirmişti. Ancak, Musk'ın yaptığı paylaşım, Grok'un bu haftadan itibaren premium üyeler tarafından da kullanılabileceğini duyurarak bu merakı sonlandırdı. Önceden sadece Premium+ abonelerin kullanabildiği Grok, artık geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından erişilebilir hâle gelecek.

X'in istediği ücretli abone sayısını artırarak gelirlerini destekleyebilir

X'in bu hamlesi, şirket için çeşitli avantajlar sunabilir. İlk olarak, Grok'u kullanmak isteyen kullanıcıların premiuma geçiş yapması, X'in istediği ücretli abone sayısını artırarak gelirlerini destekleyebilir. Ayrıca, Grok'un kullanıcı sayısının artması, xAI'ın diğer büyük dil modelleriyle rekabet etme potansiyelini de beraberinde getirebilir. X'in son dönemde kullanıcı sayısında azalma yaşandığına dair raporlar gelmişti. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, bu yılın şubat ayında platformun kullanıcı sayısında %18'lik bir azalma gözlemlendiği belirtilmişti. Grok, platformu terk eden kullanıcıların geri dönüşünü teşvik edebilir.

Musk'ın reklam verenlerle olan çekişmesi de platformu etkiliyor. 2022 yılından bu yana platformda reklam veren en büyük 100 müşteriden 75'i Musk döneminde reklam vermeyi bıraktı.

Elon Musk'ın açıklamalarına göre, orta seviye ödemeler yapan premium kullanıcılar artık Grok'u kullanabilecekler. Ancak tüm X kullanıcıları için özelliğin ne zaman kullanıma açılacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca, Grok'un diğer sohbet botları için "tabu" olarak kabul edilen konularda dahi cevap verebildiği biliniyor.