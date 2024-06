Elon Musk'ın yapay zeka süper bilgisayarı için üreticiler belli oldu

Elon Musk'ın xAI girişimi için geliştirilen yapay zeka süper bilgisayarının üreticileri Dell Technologies ve Supermicro olarak belirlendi. Bu bilgi, Dell CEO'su Michael'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı bir gönderi ile doğrulandı.

Michael, paylaştığı gönderide, Nvidia işbirliğiyle Elon Musk'ın xAI projesi için yapay zeka fabrikası inşa ettiklerini duyurdu. Gönderide, xAI'nin üretken sohbet robotu Grok'a güç sağlamak amacıyla plastik kaplamalı sunucu raflarının yer aldığı bir fotoğraf da paylaşıldı.

Elon Musk ise ayrı bir paylaşımda, Supermicro'nun SMC sembolüne atıfta bulunarak, yapay zeka eğitimi ve çıkarımlarında kullanılacak GPU hızlandırmalı sunucuların Supermicro tarafından inşa edileceğini doğruladı. Bu sistemlerin xAI süper bilgisayarının merkezini oluşturacak önemli bileşenlerden biri olacağı belirtildi.

xAI projesinin ilerlemesiyle birlikte, süper bilgisayarın çekirdek bileşenleri olan 100.000 sıvı soğutmalı Nvidia H100 GPU'nun yakın bir zamanda çevrimiçi hale getirilmesi planlanıyor. Bu GPU'lar ve diğer bileşenlerin büyük bir kısmının Dell ve Supermicro tarafından sağlanacağı ifade ediliyor.

We’re building a Dell AI factory with @nvidia to power @grok for @xai @elonmusk pic.twitter.com/2aTYLtCBup