Elon Musk'tan büyük karar: X ve SpaceX taşınıyor

Elon Musk, X ve SpaceX'in merkezlerini Teksas'a taşıma kararı aldı. İşte sebebi...

Dünyanın en zengin insanı ve birçok farklı sektörde faaliyet gösteren ABD merkezli şirketlerin başında bulunan Elon Musk, önemli bir kararla gündeme geldi. Musk, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) ve uzay araştırma şirketi SpaceX'in merkezlerini Kaliforniya'dan Teksas'a taşıma kararı aldığını duyurdu.

Elon Musk'ın kararının nedeni

Elon Musk, dün yaptığı açıklamada, X'in San Francisco'da bulunan merkezinin ve SpaceX'in Hawthorne'daki merkezinin Teksas'a taşınacağını belirtti. Musk, bu kararın nedenini Kaliforniya'da kabul edilen yeni bir yasaya bağladı.

X ve SpaceX'in yeni merkezlerinin, Teksas'ın başkenti Austin'de olacağı açıklandı. Tesla'nın da merkezi 2021 yılında Kaliforniya'dan Austin'e taşınmıştı.

Musk'ın bu kararının arkasında, Kaliforniya'da kısa süre önce kabul edilen ve SAFETY olarak adlandırılan yasa bulunuyor. Bu yasa, LGBTQ çocuklarını korumaya yönelik olarak öğretmenlerin, çocukların cinsiyet kimliklerini değiştirmeleri durumunda ebeveynleri bilgilendirmesini zorunlu kılmayı yasaklıyor. Ayrıca, eğitimcilerin ebeveynlerle öğrencilerin cinsel yönelimi hakkında bilgi paylaşmasının da önüne geçiyor.

Elon Musk, bu yasayı "bardağı taşıran son damla" olarak nitelendirdi ve yasanın ailelere ve şirketlere zarar verdiğini savundu. Musk, X'te yaptığı paylaşımda, yasanın kabul edilmesiyle birlikte şirket merkezlerini Kaliforniya'dan taşımaya karar verdiklerini ifade etti. Ancak taşınma sürecinin ne zaman tamamlanacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.