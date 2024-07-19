Elon Musk'tan, Microsoft'a "kahkaha"lı paylaşım!

Teknoloji devi Microsoft'un sisteminde yaşanan arıza dünya üzerinde pek çok sektörü etkilerken, X platformunun sahibi Elon Musk bu durumla dalga geçti.

Microsoft'un siber güvenlik yazılımı sağlayıcısı CrowdStrike'ın sistemlerindeki bir güncelleme, dünya genelinde büyük bir kesintiye yol açtı. Bu teknik arıza, birçok sektörü etkileyerek havaalanları, bankalar ve hastaneler gibi kritik altyapılarda ciddi sorunlara neden oldu. Windows bilgisayarların aniden kapanmasına sebep olan bu kesinti, küresel ölçekte büyük bir krize yol açtı.

Birçok hava yolu şirketi, yolcularını havaalanlarına erken gelmeleri konusunda uyardı. Üçüncü taraf bir BT sorunundan kaynaklanan bu aksaklık, ağ üzerinde faaliyet gösteren tüm hava yollarını etkiledi. Bankalar ve televizyon kanalları da kesintiden nasibini aldı, birçok hizmet aksadı ve işletmeler çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı.

Elon Musk, Microsoft'la dalga geçti

Küresel krizin etkileri devam ederken, X platformunun sahibi Elon Musk, yaşananlarla dalga geçti.

Musk, X üzerinden yaptığı paylaşımda bir emoji ekleyerek, "Diğer her şey çalışmıyor ama bu uygulama hala çalışıyor" ifadelerini kullandı.