Emoji dünyası büyüyor! İşte telefonlarınıza gelecek 8 yeni emoji

Duygularınızı daha iyi ifade edebileceğiniz 8 yeni emoji tasarladı.

Gözlerinizin altı şişmiş ve sosyal medyada bu durumu ifade etmek istiyorsunuz, ama hangi emojiyi kullanacağınızı mı bulamıyorsunuz? Artık bu sorunun çözümü yolda. Telefon üreticileri, kullanıcıların çeşitli ruh halleri ve durumlarını daha iyi ifade edebilmeleri için 8 yeni emoji tasarımı hazırladı.

Ancak, bu emojiler henüz resmi olarak onaylanmış değil.

Yeni emojiler ekimde cihazlarda

Yeni emojiler, Unicode Konsorsiyumu'nun bir parçası olan Emojipedia tarafından incelemeye açıldı. Bu tasarımlar, Eylül ayında yapılacak resmi onay sonrası Ekim 2024 itibarıyla cihazlarda görünmeye başlanacak. Ancak, taslakların 10 Eylül 2024'e kadar değişikliğe açık olacak. Bu tarihten sonra büyük bir revizyon yapılması beklenmezken, tasarımlarda küçük değişiklikler söz konusu olabilir.

Göz şişliği için yeni emoji

Yeni emojiler, sosyal medyada kullanıcıların kendilerini daha iyi ifade etmeleri için tasarlandı. Örneğin, gözler altındaki şişliği anlatan bir emoji tasarımı bu setin içinde yer alıyor. Uzun bir gece uykusuzluk veya yorgunluk sonrası göz altı şişliği yaşayanlar için özel olarak geliştirilen bu emoji, sosyal medya kullanıcılarının bu durumu daha net bir şekilde ifade edebilmesini sağlayacak.

Bayrak emojisi

Yeni emoji setinin dikkat çeken bir diğer özelliği ise bayrak emojileri. Unicode Konsorsiyumu, bayrak emojileri konusunda bir süreliğine yeniliklere kapalıydı. Ancak, Fransa'nın Normandiya kıyılarındaki Manş Adaları'ndan Sark'ın bayrağı için yapılan başvurular, bu konuda bir ayrıcalık yaratmış gibi görünüyor. Sark'ın bayrağı, kullanıcılar arasında "bizim bayrağımız neden yok?" şeklindeki şikayetler üzerine yeniden değerlendirildi. Bu bayrak emojisi, adadaki kullanıcılar için bir öncelik haline geldi.