En çok kullanılan Windows sürümlerini ve donanımları belli oldu

Steam, Şubat ayı için de işletim sistemi ve donanım raporunu açıkladı. İşte, Steam kullanıcılarının en çok kullandığı Windows sürümleri ve donanımlar...

Valve, düzenli olarak Steam kullanıcılarının PC oyunlarındaki yazılım ve donanım tercihlerini yansıtan Steam Donanım ve Yazılım Anketi'nin en son sonuçlarını yayınladı. Son rapora göre, Windows 11'in kullanım oranında düşüş yaşanırken, Windows 10'un hala lider konumunu koruduğu görülüyor.

KULLANILAN DONANIMLARDA ŞUBAT RAPORU

Şubat 2024 raporuna göre, Steam kullanıcılarının %41,96'sında Windows 11 yüklü bulunuyor. Ancak bu oran, geçtiğimiz aya kıyasla 2,28 puanlık bir düşüş gösteriyor. Windows 10 ise %54,19'luk bir kullanım oranıyla liderliğini sürdürüyor, bu da geçen aya göre 2,76 puanlık bir artışa işaret ediyor. Windows 7 ve Windows 8.1 ise hala bir miktar kullanıcıya sahip olsa da, bu oranlar oldukça düşük seviyelerde.

Donanım tarafında ise, Intel işlemcilerin %67,91 payla önde olduğu görülüyor. 6 çekirdekli işlemciler en yaygın tercih olurken, bellek tarafında 16GB RAM'lerin en çok tercih edilen seçenek olduğu görülüyor.

Grafik işlemcilerde ise nVidia'nın RTX 3060 modeli %6'lık bir payla lider konumda bulunuyor. Ekran çözünürlüklerinde ise 1920x1080 ekranların hala büyük bir popülerliğe sahip olduğu ancak 2560x1440 ekranların da artan bir talep gördüğü görülüyor.