En çok satışı yapılan katlanabilir telefon modelleri belli oldu

Samsung, katlanabilir telefon pazarındaki liderliğini korumaya devam ediyor. 4. çeyrekte Samsung satışlarında bir düşüş bekleniyor. İşte detaylar...

Samsung, uzun yıllardır dünyanın en büyük katlanabilir akıllı telefon markası olarak öne çıkıyor ve 2023'ün üçüncü çeyreğinde de liderliğini sürdürdü. DSCC'nin raporuna göre, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5'in piyasaya sürülmesi, katlanabilir akıllı telefon pazarını Temmuz-Eylül döneminde hareketlendirdi. Ancak, rakip markaların yeni ürünler piyasaya sürmesiyle birlikte, Samsung'un satışlarının dördüncü çeyrekte düşmesi bekleniyor.

2023 yılının üçüncü çeyreğinde Samsung, akıllı telefon pazarının yaklaşık %72'sini elinde tutuyordu. Ancak, dördüncü çeyrekte bu oranın %42'ye düşeceği tahmin ediliyor. Bu düşüşün nedeni, rakip markaların daha yeni ve gelişmiş özelliklere sahip katlanabilir telefonlarını piyasaya sürmesi olarak öne çıkıyor. Genel olarak, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 7 milyon katlanabilir akıllı telefon satıldı; bu rakam bir önceki çeyreğe göre %215, geçen yılın aynı dönemine göre ise %16 artış anlamına geliyor.

Galaxy Z Flip 5, 2023'ün üçüncü çeyreğinde en çok satan katlanabilir akıllı telefon oldu ve %45'lik pazar payını elde etti. Galaxy Z Fold 5 aynı dönemde %24'lük bir pazar payına sahipti. Huawei Mate X3 ve Honor Magic V2, her biri %6'lık pazar payıyla en çok satan üçüncü ve dördüncü akıllı telefonlar olarak sıralandı.

2023'ün tamamında, katlanabilir akıllı telefonların toplam satışının geçen yıla kıyasla %23 artarak 15,8 milyon adede ulaşması bekleniyor. Samsung, dördüncü çeyrekte %22'lik pazar payına sahip olacak gibi görünüyor, ancak Huawei ve Honor'un da pazar paylarını artırması bekleniyor.

Samsung Display, birçok katlanabilir telefon için OLED paneller üretiyor ancak Çinli OLED panel üreticilerinin pazar payındaki artış, Samsung Display'in pazar payını azaltıyor. Bu yılın dördüncü çeyreğinde Samsung Display'in katlanabilir OLED pazar payının %75'ten %35'e düşmesi bekleniyor. Bu durum, Samsung Display için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor ve şirketin müşteri çekmek veya satışları artırmak için fiyatları düşürmesi veya yeni inovasyonlar getirmesi gerekebilir.