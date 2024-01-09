En güçlü bilgisayarla bile rekabet edebilir! İşte mini PC "ASUS ROG NUC"

ASUS, oyuncu odaklı yeni mini bilgisayarı ROG NUC'u tanıttı. Boyutu sizi sakın yanıltmasın, çünkü özellikleriyle gerçekten harikalar yaratıyor.

Tayvanlı teknoloji devi ASUS, CES 2024 etkinliğinde ROG NUC adlı yeni bir mini oyuncu bilgisayarını tanıttı. Bu mini bilgisayar, özellikle yer sorunu yaşayan veya büyük kasa tercih etmeyen oyuncuları hedef alıyor. İşte ASUS ROG NUC'un öne çıkan özellikleri..

ASUS ROG NUC'un özellikleri dikkat çekiyor

Hacim ve Tasarım: ROG NUC, sadece 2,5 litre hacmine sahip kompakt bir tasarıma sahiptir. Bu, kullanıcıların yer tasarrufu yapmasını sağlarken hala yüksek performans sunmayı amaçlar.

İşlemci ve Grafik: Mini bilgisayar, Intel Core Ultra 185H işlemci ile güçlendirilmiştir. 5.1 GHz'e kadar çalışma frekansına sahip olan işlemci, NVIDIA GeForce RTX 4070 ekran kartı ile desteklenmiştir. Bu kombinasyon, oyunculara yüksek performanslı oyun deneyimi sunmayı hedefler.

İşletim Sistemi ve Teknolojiler: ROG NUC, Windows 11 işletim sistemi üzerinde çalışır ve DDR5 RAM ile Wi-Fi 6E gibi yeni nesil teknolojilere sahiptir.

Çoklu Monitör Desteği: Mini bilgisayar, 4K çözünürlükte 4 ayrı monitöre aynı anda görüntü aktarımı yapabilir. Bu, ileri düzey geliştiriciler ve işletmeler için çoklu ekran avantajı sağlar.

Dikey veya Yatay Yerleştirme: Ürünü satın alan kullanıcılar, kasanın dikey veya yatay bir şekilde yerleştirilmesini sağlayacak bir standa sahip olacaklar.