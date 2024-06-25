En hızlı sabit ve mobil internet kullanan ülkeler açıklandı! Türkiye internet hızında sınıfta kaldı

En hızlı sabit ve mobil internet kullanan ülkeler açıklandı! Türkiye internet hızında sınıfta kaldı
İnternet hızını ve performansını analiz eden Speedtest platformu, en güncel verilere dayanarak en hızlı sabit ve mobil internet kullanan ülkeleri açıkladı. Türkiye, her iki kategoride de beklentilerin oldukça altında kaldı.

İnternet hızını ve performansını ölçen Speedtest, en hızlı sabit ve mobil internet kullanan ülkeleri açıkladı.

Speedtest'in Mayıs 2024 verileri

Speedtest’in verilerine göre, Türkiye mobil internet hızında 147 ülke arasında 68. sırada yer aldı. Türkiye’nin ortalama mobil internet hızı 40,77 Mbps iken, yükleme hızı 14,38 Mbps olarak ölçüldü.

Sabit internet tarafında ise Türkiye, 181 ülke arasında 111. sırada yer aldı. Sabit internetin indirme hızı ortalama 44,21 Mbps, yükleme hızı ise 13,54 Mbps olarak kaydedildi.

Türkiye’nin internet hızını daha iyi anlamak için küresel ortalamalarla kıyaslamak gerekiyor. Rapora göre, küresel mobil internet indirme hızı ortalama 52,48 Mbps, yükleme hızı ise 11,07 Mbps. Sabit internet tarafında ise indirme hızı 93,67 Mbps, yükleme hızı ise 46,50 Mbps olarak belirlendi. Bu verilere bakıldığında, Türkiye hem mobil hem de sabit internet hızında küresel ortalamanın gerisinde kalıyor.

En hızlı mobil internet kullanan ülkeler

Rapora göre, en hızlı mobil internet kullanan ülkeler şu şekilde sıralandı:

  1. Katar: 329,37 Mbps
  2. Birleşik Arap Emirlikleri: 309,77 Mbps
  3. Kuveyt: 233,78 Mbps
  4. Danimarka: 147,33 Mbps
  5. Norveç: 142,23 Mbps
  6. Güney Kore: 139,98 Mbps
  7. İzlanda: 139,01 Mbps
  8. Çin: 133,57 Mbps
  9. Hollanda: 120,25 Mbps
  10. Makau: 118,91 Mbps

En hızlı sabit internet kullanan ülkeler

Sabit internet hızında ise en iyi performansı gösteren ülkeler şöyle:

  1. Singapur: 289,98 Mbps
  2. Hong Kong: 282,48 Mbps
  3. Şili: 274,46 Mbps
  4. Birleşik Arap Emirlikleri: 272,90 Mbps
  5. İzlanda: 255,69 Mbps
  6. ABD: 248,27 Mbps
  7. Fransa: 237,06 Mbps
  8. Tayland: 235,86 Mbps
  9. Çin: 233,38 Mbps
  10. Danimarka: 224,31 Mbps

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