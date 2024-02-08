En iyi akıllı telefon adayları belli oldu! Türkiye'den de aday var
The Mobile World Congress 2024, pek çok farklı kategoride ödül verilmesini planlarken, Apple ve Samsung gibi önde gelen markaların yanı sıra diğer üreticilerin de dikkat çektiği görülüyor.
Değerlendirilecek kategoriler arasında En İyi Akıllı Telefon, Çığır Açan Cihaz İnovasyonu, En İyi Bulut Çözümü, En İyi Yapay Zeka İnovasyonu gibi çeşitli alanlar bulunuyor. İşte, öne çıkan kategoriler ve bu kategorilerdeki adaylar..
ADAYLAR BELLİ OLDU
The Mobile World Congress 2024, pek çok kategoride ödül verecek. ödül alması beklenen adaylar arasında Apple ve Samsung gibi markalarda bulunuyor. adaylar arasında Türkiye'den de aday bulunuyor.
En İyi Akıllı Telefon
- iPhone 15 Pro
- Google Pixel 8 Serisi
- OnePlus Open/OPPO Find N3
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy Z Flip 5
Çığır Açan Cihaz İnovasyonu
- Google - AI
- Google - Genişletilmiş Pixel yazılım güncellemeleri
- Honor Magic V2 - silikon-karbon çift batarya teknolojisi
- OnePlus Open/OPPO Find N3 - OPPO ColorOS 13.2 Canvas
- Shift/OnePlus - OygenOS 13.2 Open Canvas
- Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 3
En İyi Bulut Çözümü
- Mavenir's Webscale Platform
- Orange
- Rakuten Symphony Symcloud
- SK Telecom
- Turkcell & Odine
- ZTE
En İyi Yapay Zeka İnovasyonu
- Authena AI
- China Mobile Zhejang ve Huawei
- China Unicom Smart Contact Center
- Pangu-Weather
- Qualcomm Technologies
Mobil İçin En İyi Çevrim İçi Sağlık İnovasyonu
- Authena
- China Mobile ve ZTE
- Mediwave Pte.
- Sir Run Run Shaw Hastanesi, China Unicom, China Information Technology
- Hyodol