En iyi ekrana sahip telefonlar belli oldu! İşte en iyi ekrana sahip 5 telefon
Dünyanın en iyi ekrana sahip listeleri belli oldu. Peki, listede hangi telefonlar yer alıyor? İşte, detaylar...
En iyi ekrana sahip telefonlar, ekran kalitesine önem veren kullanıcıların en fazla merak ettiği konuların başında geliyor. Günümüzde birbirinden etkileyici ekran sunan modeller bulunuyor. Peki, bu konuda en başarılı cihazlar hangileri?
EN İYİ EKRANA SAHİP TELEFONLAR LİSTESİ
1. Samsung Galaxy S24 Ultra (155 puan):
Özellikleri:
- Ekran Boyutu: 6,8 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3088 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 501 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Armor
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 200 MP + 12 MP + 50 MP + 10 MP
- Arka Kamera Video Kaydı:8K 24/30 FPS, 4K 30/60/120 FPS, 1080p 30/60/240 FPS, 1080p 960 FPS
- Ön Kamera: 12 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30 FPS
- Hücresel: 4G / 5G
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Kablolu Şarj: 45W
- Yazılım: Android 14 tabanlı One UI 6.1
- Boyut: 162,3 × 79 × 8,6 mm
2. Google Pixel 8 Pro (154 puan):
Özellikleri:
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1344 x 2992 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 489 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus 2
- İşlemci: Tensor G3
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- RAM: 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 50 MP + 48 MP + 48 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 24/30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 10.5 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS
- Hücresel: 4G / 5G
- Batarya Kapasitesi: 5.050 mAh
- Kablolu Şarj: 30W
- Kablosuz Şarj: 23W
- Yazılım: Android 14
- Ağırlık: 213 gram
- Kalınlık: 8,8 mm
3. Google Pixel 8 (154 puan)
Özellikleri:
- Ekran Boyutu: 6,2 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 428 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus
- İşlemci: Tensor G3
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 12 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 10.5 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS
- Hücresel: 4G / 5G
- Bluetooth: 5.3
- Batarya Kapasitesi: 4.575 mAh
- Kablolu Şarj: 27W
- Kablosuz Şarj: 18W
- Yazılım: Android 14
- Ağırlık: 187 gram
- Kalınlık: 8,9 mm
4. Samsung Galaxy Z Fold 5 (152 puan):
Özellikleri:
- Ekran Boyutu: 7,6 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ekran Çözünürlüğü: 1812 x 2176 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 373 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Katlanmış Ekran Boyutu: 6,2 inç
- Katlanmış Ekran Çözünürlüğü: 904 x 2316 piksel
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 12 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 8K 24 FPS, 4K 60 FPS, 1080p 60/240 FPS, 720p 960 FPS
- Ön Kamera: 4 MP ekran altı + 10 MP kapak ekran
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS
- Hücresel: 4G / 5G
- Bluetooth: 5.3
- Batarya Kapasitesi: 4400 mAh
- Kablolu Şarj: 25W
- Kablosuz Şarj: 15W
- Ağırlık: 253 gram
- Kalınlık: Katlanmamış hâli 13,4 mm, katlanmış hâli 6,1 mm
5. Google Pixel Fold (151 puan):
Özellikleri:
- Ekran Boyutu: 7,6 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1840 x 2208 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 378 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Katlanmış Ekran Boyutu: 5,8 inç
- Katlanmış Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2092 piksel
- İşlemci: Google Tensor G2
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 5nm
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 10.8 MP + 10.8 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 8 MP (iç ekran) + 9.5 MP (dış ekran)
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS
- Hücresel: 4G / 5G
- Bluetooth: 5.2
- Batarya Kapasitesi: 4821 mAh
- Ağırlık: 283 gram
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