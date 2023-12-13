Epic Games, Google'a karşı açtığı antitröst davasını kazandı!

Kaliforniya'nın Kuzey Bölgesi'ndeki bir mahkeme, Google'ın Play Store'u yasadışı bir tekele dönüştürdüğü iddiasıyla Epic Games'in lehine karar verdi.

"In re Google Play Store Antitröst Davası" adlı dava, Google'ın uygulama geliştiricilerinden %30 daha yüksek ücret talep ederek rekabeti engellediği suçlamasını içeriyordu. Epic Games, bu durumun tüketicilere ve geliştiricilere zarar verdiğini öne sürerek Google'a karşı hukuki mücadele başlatmıştı.

Pazartesi günü alınan karar, dokuz üyeli bir federal jürinin Epic Games'in lehine oybirliğiyle sonuçlanmasıyla geldi. Jüri, Google'ın Android uygulama dağıtım pazarında ve uygulama içi faturalandırma pazarında tekel gücü elde ettiğine ve sürdürdüğüne hükmetti.

Epic Games'in zaferi, Google'ın Play Store'unun nasıl düzeltilmesini istediği bir mahkeme dosyası sunma şansını beraberinde getiriyor. Bu durum, Google'ın uygulama satışları ve uygulama içi satın alımlardan elde ettiği yıllık gelirin riske girebileceği anlamına geliyor.

Google, kararı temyiz edeceğini açıkladı ve bu süreç, önümüzdeki yıllarda sektörde önemli değişikliklere neden olabilir. Epic Games'in kazandığı bu dava, dijital uygulama pazarında rekabeti artırabilir ve benzer davaların önünü açabilir.

Ancak, Google'ın bu karara itiraz etmesi ve temyiz sürecinin uzunluğu, gelecekteki gelişmeleri belirsiz kılıyor. Bu zafer aynı zamanda Epic Games'in, benzer bir dava sürecini Apple'a karşı kaybettiği gerçeğini hatırlatarak, sektördeki büyük oyuncular arasındaki rekabetin karmaşıklığını gözler önüne seriyor.