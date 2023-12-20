Epic Games mağlubiyetinin üzerine bir tane daha! Google şimdi de 700 milyon dolar ödeyecek

Google, ABD eyaletleri ve tüketiciler arasındaki antitröst anlaşması gerçekleşti. Bu anlaşmaya göre Google, Play Store'da bazı değişiklikler yapacak ve 700 milyon dolar ödeme gerçekleştirecek.

ABD'deki antitröst davası, Google'ın San Francisco'daki mahkemede sonuçlandı. Teknoloji devi, mahkemenin önerdiği anlaşmayı kabul etti ve bu kapsamda uzlaşma fonuna ve eyaletlere toplamda 700 milyon dolar ödemeyi ve Google Play Store'da rekabeti artırmaya yönelik değişiklikler yapmayı taahhüt etti.

700 milyon dolar ödeme yapacak

Google'ın ödemesinin 630 milyon doları oluşturulan uzlaşma fonuna gidecek, 69 milyon doları eyaletlere ödenecek ve kalan 1 milyon dolar da dava masraflarını karşılamak için ayrılacak. Uygun olan tüketicilere ise en az 2 dolarlık ödeme yapılacak, bu miktar kullanıcıların 16 Ağustos 2016 ve 30 Eylül 2023 tarihleri arasında yaptıkları işlemlere göre değişebilecek.

Anlaşma, Google'ın Android cihazlarda daha fazla mağaza ve uygulama dağıtım sisteminin kullanılmasına izin vermesini öngörüyor. Ayrıca, uygulamaların farklı ödeme seçenekleri sunmasına ve mağaza dışından doğrudan indirilebilmesine olanak tanıyacak.

Yapılan anlaşmanın belirli bir süre kısıtlamasına tabi olduğu belirtiliyor. Yargıç onayının ardından resmi olarak geçerli olacak olan bu anlaşma, Google'ın Play Store politikaları nedeniyle karşı karşıya kaldığı antitröst baskılarına yanıt niteliğinde. Davanın odak noktası, Google'ın geliştiricilerden aldığı ücretler ve mağazanın rekabete izin vermeme politikalarıydı.