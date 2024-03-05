Epic Games'ten 200 GB'lık veri çalınmıştı! İşte, ilk açıklama

Son yıllarda siber saldırılar giderek artarken, bu kez oyun sektörünün devi Epic Games'in hedef alındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Korsanlar, Fortnite ve Epic Games Store'dan elde ettikleri 189 GB'lık veriyi darknet sitelerinde yayınladı.

Firmaların siber saldırılara maruz kaldığı gerçeği, son yıllarda giderek artan bir endişe kaynağı haline geldi. Özellikle fidye saldırıları, birçok şirketin iş akışını ciddi şekilde etkileyerek önemli veri kayıplarına yol açıyor. Son olarak, oyun sektörünün devi Epic Games'e ait olduğu iddia edilen büyük çapta bir veri sızıntısı gündeme geldi.

SIZDIRILAN VERİLR ARASINDA HASSAS BİLGİLER YER ALIYOR

Mogilevich adlı korsan grup, darknet sitelerinde yaptıkları açıklama ile Fortnite ve Epic Games Store'dan büyük bir sızıntı gerçekleştirdiklerini iddia etti. Sızdırılan veriler arasında e-posta adresleri, şifreler, tam isimler, ödeme bilgileri, kaynak kodu gibi hassas bilgilerin bulunduğu belirtiliyor.

Şirketin güvenliğine yönelik bu ciddi tehdit sonrasında Epic Games'ten ilk açıklama geldi. Ancak, şirket olayı araştırdığını ve şu ana kadar verilerin çalındığına dair bir kanıt bulunmadığını belirtti. Bu durum, sızıntının gerçekliği konusunda belirsizlik yaratırken, sosyal medyada ve oyun topluluklarında tartışmaları alevlendirdi.

Saldırının ardından korsan grubunun, çalınan verilerin Epic Games'e satılmak üzere olduğunu iddia ettiği biliniyor. Ancak, sızdırılan verilerin ne kadarının gerçek olduğu ve bu verilerin nasıl kullanılacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Epic Games'e, saldırganların belirlediği bir tarihe kadar ödeme yapma süresi verildiği ve bu sürenin sona ermesinin ardından ne gibi bir adım atılacağı ise henüz bilinmiyor.

Moglievich'in daha önce Nissan'ın yan kollarından Infiniti USA'i hacklemesi ve şimdi de Epic Games'i hedef alması, siber güvenlik uzmanlarını endişelendiriyor. Epic Games'in bu saldırıya karşı nasıl bir tepki vereceği ve eğer sızıntı gerçekse, hackerların ne tür bir strateji izleyeceği merak konusu.