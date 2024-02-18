Epson, ilk biyokütle enerji santralini kuruyor

Epson, Japonya'da şirketin ilk biyokütle enerji santralinin inşaatını planladığını açıkladı.

Epson, Japonya'nın Nagano Eyaleti'nde, Lida Şehri'nde ilk biyokütle enerji santralinin inşaatını planladığını duyurdu. Şirket, 2023 yılında dünya genelindeki tüm tesislerinde %100 yenilenebilir enerjiye geçme taahhüdünün bir parçası olarak, biyolojik maddelerden enerji üreten tesisi 2026 mali yılında devreye almayı hedefliyor.

NEGATİF KARBON VE YERALTI KAYNAKLARINDAN ARINDIRILMIŞ GELECEK

Epson, Çevresel Vizyon 2050 kapsamında karbon negatif ve yeraltı kaynaklarından arındırılmış bir gelecek için taahhütte bulunmuştu. Yeni enerji santrali, Epson'a sürekli olarak kendi kendine üretilen yenilenebilir elektrik sağlamayı ve şirketin dış şirketlerden satın aldığı elektriğin oranını azaltmayı hedefliyor. Epson, santrali, Minami Shinshu Geniş Alan Birliği'nin Aralık 2017'de kapattığı eski Kiribayashi Temiz Enerji Merkezi'nin yerine inşa etmeyi planlıyor. Üretilen elektriğin pazara satılması ve Epson'un elektrik kullanımını elektrik üretimi yoluyla yaratılan çevresel değerlerle yenilenebilir elektriğe dönüştürmesi planlanıyor. Ayrıca, acil durumlarda gücün yerel tesislere sağlanması da hedefleniyor.

Enerji santrali, fosil yakıtlara dayanmayacak şekilde tasarlanmıştır. Öncelikle Minami Shinshu bölgesinden kullanım dışı ağaçlar, ağaç kabuğu, mantar kültür ortamı ve Epson'dan bazı atık ahşap paletlerin yakıt olarak kullanılması planlanıyor.

Söz konusu enerji santralinin inşasıyla, Epson'un kendi kendine üretilen enerji oranını artırması ve RE100'ün (Yüzde 100 Yenilenebilir Enerji) teknik kriterlerini karşılaması bekleniyor. Ayrıca Epson, gelecekte elektrik üretimi sırasında açığa çıkan CO2'nin sabitlenmesi ve kullanımı için teknoloji geliştirerek bir kapalı döngü enerji santrali oluşturmayı amaçladığını duyurdu.