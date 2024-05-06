Epson, ofis verimliliğini artıran yeni yazıcı serisini tanıttı

Epson, ofis verimliliğini artıran yeni yazıcı serisini tanıttı
Epson, A4 baskı pazarı için iki yeni ürün serisini tanıttı.

Epson, ofislerde kullanılan Heat-Free (Isısız Mürekkep Püskürtmeli) teknolojisinin yaygınlaştırılması amacıyla yeni ürün serisi AM-C400 ve AM-C550 A4 modellerini tanıttı.

Sınıfının en küçük boyutlu yazıcısı

Bu yeni ürünler, Epson'un mevcut Mürekkep Püskürtmeli yazıcılarının tüm enerji tasarrufu ve verimlilik avantajlarını, A4 formatında sunmayı hedefliyor. Dakikada 55 sayfa baskı ve dakikada 100 görüntü tarama hızıyla, iş akışlarını hızlandırıyorlar. Ayrıca yüksek kağıt kapasitesiyle, 31.500 sayfaya kadar baskı yapabiliyorlar. Renkli ve dokunmatik arayüzleriyle kullanımı kolaylaştırılan bu yazıcılar, "C" şeklindeki kağıt yolunu kullanarak sınıfının en küçük boyutlu yazıcıları arasında yer alıyor.

Epson'un Açık Platform'u kullanılarak geliştirilen bu MFP'ler, mevcut teknoloji altyapılarına kolayca entegre edilebiliyor ve tüm üçüncü taraf yazılım çözümleriyle uyumlu. Bu özellikleriyle, işletmelerin verimliliğini artırmak ve maliyetleri düşürmek için ideal bir çözüm sunuyorlar.

Son Haberler
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek