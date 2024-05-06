Epson, ofis verimliliğini artıran yeni yazıcı serisini tanıttı

Epson, A4 baskı pazarı için iki yeni ürün serisini tanıttı.

Epson, ofislerde kullanılan Heat-Free (Isısız Mürekkep Püskürtmeli) teknolojisinin yaygınlaştırılması amacıyla yeni ürün serisi AM-C400 ve AM-C550 A4 modellerini tanıttı.

Sınıfının en küçük boyutlu yazıcısı

Bu yeni ürünler, Epson'un mevcut Mürekkep Püskürtmeli yazıcılarının tüm enerji tasarrufu ve verimlilik avantajlarını, A4 formatında sunmayı hedefliyor. Dakikada 55 sayfa baskı ve dakikada 100 görüntü tarama hızıyla, iş akışlarını hızlandırıyorlar. Ayrıca yüksek kağıt kapasitesiyle, 31.500 sayfaya kadar baskı yapabiliyorlar. Renkli ve dokunmatik arayüzleriyle kullanımı kolaylaştırılan bu yazıcılar, "C" şeklindeki kağıt yolunu kullanarak sınıfının en küçük boyutlu yazıcıları arasında yer alıyor.

Epson'un Açık Platform'u kullanılarak geliştirilen bu MFP'ler, mevcut teknoloji altyapılarına kolayca entegre edilebiliyor ve tüm üçüncü taraf yazılım çözümleriyle uyumlu. Bu özellikleriyle, işletmelerin verimliliğini artırmak ve maliyetleri düşürmek için ideal bir çözüm sunuyorlar.