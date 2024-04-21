Eski ekran kartları 3dfx, modern teknolojiyle geri dönüyor

Nvidia'nın binlerce dolarlık ekran kartları henüz piyasada yokken, 3D oyunlarla ilgilenenlerin tercihi olan 100-200 dolarlık 3dfx Voodoo ekran kartları, geçmişte büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise, bu eski ekran kartlarını toplayıp modern teknolojilerle uyumlu hale getirmeye çalışan iki bilgisayar mühendisinin çalışması gündeme oturdu.

Bir zamanlar binlerce dolarlık Nvidia ekran kartlarının piyasada olmadığı dönemde, 3D oyunların büyüleyici dünyasını keşfetmek isteyenler için çözüm, sadece 100-200 dolar harcayarak 3dfx Voodoo ekran kartlarına erişmekti. Ancak şimdi, iki bilgisayar mühendisi, bu eski ekran kartlarını piyasadan toplayarak onları yeni ve modern teknolojilerle uyumlu hale getirmeye çalışıyor.

Kartların değeri yeniden fark edildi

3dfx Voodoo kartları, geçmişin mucizevi donanımlarından biriydi. Ancak, 3D teknolojisinin günümüzdeki kadar yaygın olmadığı bir dönemde üretilmiş olmaları ve dolayısıyla talebin düşük olması nedeniyle, bu kartlar ikinci el piyasasında bile nadir bulunuyor. Ancak son zamanlarda, eski bir 3dfx Voodoo5 GPU'sunun 15 bin dolara satılmasıyla birlikte, bu kartların değeri yeniden fark edilmeye başlandı.

2000'lerin öncesinde 3D ekran kartlarına olan ilginin az olması, 3dfx'i iflasa sürüklemiş ve rakibi Nvidia tarafından satın alınmıştı. Ancak Nvidia, kısa sürede yeni gelişmelerle piyasada farklı bir role sahip olmuş ve 3dfx'in mirasını unutulup kaybolmuştu.

Oscar Barea ve Ash Evans adlı iki mühendisin kişisel bir tutku projesi olarak başlattığı bu projede, mühendisler topladıkları eski GPU'ları modern PC'lerle uyumlu hale getiriyorlar. Bu, HDMI bağlantısını DVI'dan HDMI'a çevirme gibi teknik zorlukları aşmayı gerektiriyor. Ancak görünüşe göre, bu zorlukların üstesinden gelmeyi başarmışlar.

Belki de bu iki mühendis, ileride Nvidia'ya rakip bir GPU teknolojisi sunarak piyasada yeni bir oyuncu olacaklar. Ancak şimdilik, proje sadece kişisel bir merak projesi olarak devam ediyor.