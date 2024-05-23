Eski Google CEO'sundan şok eden yapay zeka açıklaması!

Eski Google CEO'su Eric Schmidt, yapay zeka ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın kurucu ortaklarından ve eski CEO'su olan Eric Schmidt, yapay zekâyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunduğu bir programa katıldı. Schmidt'in vurguladığına göre, yapay zekâ giderek daha büyük bir önem kazanıyor ve dünya genelinde stratejik bir konumda yer alıyor.

Yapay zeka teknolojisi, özel ve güçlü süper bilgisayarların temel silahı haline gelecek

Yapay zekânın günümüzdeki etkisi şaşırtıcı boyutlara ulaşmış durumda. Herkes artık kendi kişisel yapay zekâ asistanına sahip olma imkanına sahip. Ancak Eric Schmidt'e göre, bugün gördüğümüzün sadece bir kısmı olduğunu belirtiyor. Schmidt'e göre, özellikle ABD ve Çin gibi büyük güçler, yapay zekâyı korumak için büyük çabalar sarf edecekler. Ancak bu korumanın ne zaman ve nasıl gerçekleşeceği hala belirsizliğini koruyor.

Schmidt'in dikkat çektiği bir diğer nokta ise yapay zekânın gelecekte silahlar için kullanılacak olması. Ona göre, yapay zekâ teknolojisi, ilerleyen dönemde son derece özel ve güçlü süper bilgisayarların temel silahı haline gelecek. Ülkeler, bu alanda nükleer enerji tesisleri gibi yatırımlar yapacaklar ve yapay zekâ destekli süper bilgisayarlar, geleceğin orduları tarafından korunacak ve kullanılacak.

Eric Schmidt'in açıklamaları, özellikle ABD ve Çin gibi büyük teknoloji güçlerinin son yıllarda teknoloji alanında ciddi bir yarışa girmiş olmalarının bir yansıması gibi görünüyor. Diğer ülkeler de bu alanda çalışmalarını hızlandırıyorlar. Schmidt'e göre, yapay zekâ en güçlü silahlar arasında yer alacak ve bu durum, uluslararası ilişkilerin ve güvenliğin geleceğinde önemli bir rol oynayacak.