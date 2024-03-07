Eski Google mühendisi yapay zeka sırlarını çalmakla suçlanıyor

Çinli eski bir Google mühendisi olan Linwei Ding, şirketin sırlarını çalmakla suçlanarak çarşamba günü tutuklandı. İddialara göre, eski mühendis Google'da çalışırken 500'den fazla gizli dosyayı çaldığı iddia ediliyor.

Bir eski Google yazılım mühendisinin, ABD'de iki Çinli şirket adına gizlice çalışırken Google'ın geliştirdiği yapay zeka ile ilgili ticari sırları çaldığı iddia ediliyor. Mühendise, şirketler adına casusluk yapmaktan dolayı 10 yıl hapis cezası ve her suç için 250 bin dolar para cezası talep ediliyor.

GİZLİ BİLGİLERİ KENDİ HESABINA AKTARDI

Mühendis 10 yıla kadar hapis ve işlediği her bir suç için 250 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya bulunuyor. Çalmakla suçlandığı bilgilerin, Google’ın yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılan süper bilgi işlem veri merkezlerinin altyapısıyla ilgili olduğu açıklandı.

İddianameye göre Ding, 2019 yılında Google tarafından işe alınmıştı ve sorumlulukları arasında yapay zeka modellerinin geliştirilmesi de vardı.

İddiaya göre mühendis, Google ağında saklanan bilgileri Mayıs 2022’de kişisel Google hesabına yüklemeye başladı. İddianamede, bu yüklemelerin bir yıl boyunca periyodik olarak devam ettiği belirtiliyor.

Bu sırada, yeni kurulan teknoloji şirketi "Beijing Rongshu Lianzhi Technology" için de Çin’de birkaç ay çalıştığı söyleniyor. İddianamede kendisine şirketin Teknoloji Müdürü olması için ayda 14 bin 800 dolar teklif edildiği belirtiliyor. Ayrıca yapay zeka ve makine öğrenimine odaklanan kendi teknoloji şirketi "Shanghai Zhisuan Technology"yi kurduğu ve kendisini CEO yaptığı da iddia ediliyor.

Google, izinsiz yüklemeleri ortaya çıkarmak için mühendisin etkinlik geçmişini arayarak erişimini askıya aldı.Google sözcüsü José Castañeda, şirketin "gizli ticari bilgilerin ve ticari sırların çalınmasını önlemek için sıkı güvenlik önlemlerine sahip olduğunu" belirterek, şirketin yanlış bir davranışa dair kanıt bulduğunda hemen yetkilileri uyardığını sözlerine ekledi.

ZENGİNLEŞMEK İÇİN SATTI

ABD Başsavcısı Merrick Garland, Linwei Ding’in "yapay zeka yarışında avantaj arayan" şirketler için gizlice çalışarak kendisini zenginleştirmeye çalıştığını söyledi. Garland, "Adalet Bakanlığı, ulusal güvenliğimizi riske atabilecek yapay zeka ve diğer ileri teknolojilerin çalınmasına tolerans göstermeyecektir" diye konuştu.

ABD ve Çin son yıllarda sert bir ticaret savaşında ve her iki taraf da diğerine karşı rekabet avantajı kazanmaya çalışıyor. Anlaşmazlık, her iki ülkenin de birbirlerinin yüz milyarlarca dolar değerindeki mallarına gümrük vergisi getirmesine neden oldu.