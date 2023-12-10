Evlerde kombi dönemi sona eriyor

Avrupa Birliği ülkeleri 2040'a kadar fosil yakıtla ısınmayı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bunun yanında kombilerin kullanımı da sınırlandırılacak ve sonlandırılacak.

Avrupa Parlamentosu üyeleri, ulusal hükümetler ve Avrupa Komisyonu arasında yapılan aylar süren müzakerelerin ardından yeni Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) için anlaşma sağlandı. Bu anlaşmaya göre AB ülkeleri, 2040 yılına kadar fosil yakıtla ısınmayı aşamalı olarak durdurmayı taahhüt etti.

2030 itibariyle, yeni inşa edilen evler de dahil olmak üzere tüm yeni binalar, 'Sıfır Emisyon Binaları' olmak zorunda olacak. Ayrıca, 2050 yılına kadar AB'deki tüm binaların sıfır emisyonlu binalara dönüştürülmesi hedefleniyor.

2040'a kadar kombiler kaldırılacak

Bu kararın bir parçası olarak AB ülkeleri, 2040 yılına kadar doğalgaz kombilerinin kullanımdan kaldırılmasını amaçlayan bir yol haritası benimsedi. 1 Ocak 2025 itibariyle AB ülkeleri, fosil yakıtlarla çalışan kombilerin kurulumu için herhangi bir mali teşvik sağlamayacak. Ayrıca, tasarı ulusal hükümetlere, doğalgaz kombilerini aşamalı olarak kaldırmak için 2040 yılını hedef tarih olarak belirleme çağrısı yapıyor.

Ev ısıtması, tüm AB'nin CO2 emisyonlarının %12'sini oluşturduğu için bu adımların karbon emisyonlarını azaltmada önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor. Davide Sabbadin, EEB'den (European Environmental Bureau) bir temsilci, "AB'nin bugünkü kararı, hükümetlere, modası geçmiş ve çevreyi kirleten bir sektör için milyarları çarçur etmeyi bırakma sinyali veriyor" dedi. Aynı zamanda temiz ısıtma alternatifleri, kıta genelinde popülerlik kazanmaya devam ediyor, ve Avrupa'da ısı pompası satışları geçen yıl %39 artarak yeni bir rekora ulaştı.

Konut dışı binalar için enerji performans standartları (MEPS) da belirlendi. Anlaşmaya göre, tüm konut dışı yapıların 2030'a kadar en düşük %16'lık enerji performansını aşması ve 2033'e kadar %26'lık performans eşiğine ulaşması gerekecek.

Ancak bu anlaşmanın nihai hale gelmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'ndeki ulusal hükümetlerin onayı gerekiyor. Bu adımın bir formalite olarak görüldüğü belirtiliyor.