FedEx yeni bir ticaret platformu kuruyor

FedEX, hepsi bir arada e-ticaret platformu kurma kararı aldı. "fdx" olacak platform, bir yıl içerisinde kurulmuş olacak.

FedEx, bu yıl içinde "fdx" adlı yeni bir e-ticaret platformunu hayata geçirmeyi planlıyor. Şirket, bu platformun uçtan uca çevrimiçi alışveriş merkezi olarak hizmet vereceğini duyurdu. fdx, satıcılara potansiyel müşterilere ulaşma, sipariş karşılama, iadeleri yönetme gibi bir dizi konuda çözümler sunmayı amaçlıyor.

FedEx, e-ticaret platformu kuruyor

FedEx'in bu yeni platformu, işletmelerin tedarik zincirlerini yönetmelerine ve müşterilere satış yapmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Platform, FedEx'in içgörülerini kullanarak veri odaklı bir yapı sunacak ve başlangıçta ShopRunner'daki mevcut müşteri ağına erişim sağlayacak. Bu sayede satıcılar, geniş bir müşteri kitlesine ulaşabilecek ve müşteriler, teslimat tahminleri gibi bilgilere erişebilecekler.

fdx'in, satın alma ve satış süreçlerinin çeşitli aşamalarını optimize etmeyi amaçlayan bir "veri odaklı" platform olması bekleniyor. Bu girişimle FedEx, Amazon gibi büyük e-ticaret platformlarına karşı rekabet edebilme amacını taşıyor.

Bu hamle, FedEx'in Amazon'a karşı rekabet avantajını artırmak ve e-ticaret alanında daha etkili bir oyuncu olmak için attığı adımlardan biridir.