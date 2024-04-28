Ferrari ve HP unvan ortaklığını duyurdu!

Ferrari ve HP, yeni ortaklıklarını duyurdu.

Ferrari ve HP, önemli bir işbirliği duyurarak tarihi bir ortaklığa imza attı. Bu ortaklık, Scuderia Ferrari Formula 1 takımı, Scuderia Ferrari Esports takımı ve Scuderia Ferrari Sürücü Akademisi'nde sürdürülebilir inovasyonu ilerletmeyi ve teknolojiyi hızlandırmayı amaçlıyor.

"BU İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ BİR ADIM"

HP'nin katkılarıyla Scuderia Ferrari HP adı altında yarışacak olan ekip, 3-5 Mayıs tarihlerinde Miami Grand Prix'sinde bu yeni kimlikle pistlere çıkacak. Ayrıca, Scuderia Ferrari Esports takımı ve tamamen kadınlardan oluşan F1 Academy serisinde yer alacak araçlar da bu işbirliğinin bir parçası olarak yeni isimle yarışacak.

Bu ortaklık kapsamında, HP'nin yüksek performanslı ürün ve hizmetlerinin, adaptif PC'lerden konferans teknolojisine ve baskı yeteneklerine kadar geniş bir yelpazede Scuderia Ferrari'nin eğitim ve stratejik karar süreçlerini optimize etmesine yardımcı olması bekleniyor.

Miami Grand Prix'si öncesinde, özel olarak tasarlanmış Scuderia Ferrari HP görünümü tanıtılacak ve Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, Scuderia Ferrari HP Takım Müdürü Fred Vasseur, pilotlar Charles Leclerc ve Carlos Sainz ile HP CEO'su Enrique Lores etkinlikte yer alacak.

Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, "Kurucumuzun sürekli ilerleme arzusu, yenilik yapma isteğimizin yanı sıra sürdürülebilir bir geleceğe olan bağlılığımızı yansıtıyor. HP ile benzer değerleri paylaştığımız için bu işbirliği önemli bir adım" dedi.

HP CEO'su Enrique Lores ise, "HP ve Ferrari arasındaki ortaklık, teknoloji, performans ve işçilik açısından doğal bir uyum gösteriyor. Bu işbirliği, yeni kitlelere ulaşma ve sürdürülebilir inovasyonu hızlandırma fırsatı sunuyor" şeklinde konuştu.