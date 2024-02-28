Formula 1 nasıl izlenir? Formula 1 hangi kanalda?

beIN SPORTS Türkiye, bir süredir iddia olarak duyduğumuz gelişmeyi kesinleştirdi: Formula 1, 10 yıl boyunca beIN SPORTS Türkiye tarafından yayımlanacak.

Formula 1 sezonunun başlamasına sayılı günler kala heyecan dorukta. Bahreyn'deki testlerin ardından takımlar, bu hafta sonu sezonun açılışını yapacaklar. Ramazan ayının başlangıcı pazar gününe denk geldiği için Suudi Arabistan'da etkinlik düzenlenmeyecek ve yarışlar cumartesi günü gerçekleşecek.

FORMULA 1, BEIN SPORTS EKRANLARINDA 10 YIL BOYUNCA YER ALACAK

Bahreyn GP, yarışlar arasında en az bir hafta olması kuralı gereği bir gün öne alınarak cumartesi gününe alındı. Bu yılın başlangıcıyla birlikte Formula 1, beIN SPORTS ekranlarında 10 yıl boyunca yer alacak.

beIN SPORTS Türkiye, konuyla ilgili X'te bir açıklama yaparak "Formula 1, 10 yıl boyunca beIN SPORTS'ta, beIN SPORTS Digiturk ve TOD'da" dedi. Daha önce SSports'ta yayınlanan Formula 1'in artık beIN SPORTS'a geçeceği söylentileri dolaşıyordu ve sonunda bu açıklama ile doğrulandı.

Ancak, yarışların hangi paketlere dahil olduğu konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla, paket fiyatları da belirlenmedi. Ancak beIN SPORTS, antrenman turlarından sprint yarışlarına kadar tüm etkinlikleri izleyicilere sunacak. F2 ve F3 yarışları da beIN SPORTS ekranlarında olacak ve yayınlar 4K/UHD kalitesinde izlenebilecek.

FORMULA 1 NASIL İZLENİR?

beIN SPORTS'u izlemek isteyenler, beIN Connect uygulamasını kullanarak tablet veya cep telefonlarından izleyebilirler. Ancak, beIN Connect üzerinden maçları izlediğinizde TV yayınları kapanacaktır. Ayrıca, internet üzerinden izlemek için www.beinconnect.com.tr adresini kullanabilirsiniz. Digiturk bağlantısı yaptırıp beIN SPORTS aboneliği alanlar da bu hizmetten faydalanabilirler.

TOD aboneleri de beIN Connect içeriklerine erişebilirler. TOD'a ulaşmak için www.todtv.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.