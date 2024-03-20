Fransa'dan Google'a, 250 milyon euro para cezası!

ABD merkezli teknoloji devi Google, Fransa rekabet otoritesi tarafından yapılan bir soruşturmada suçlu bulundu ve 250 milyon euro idari para cezasına çarptırıldı.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Fransa rekabet otoritesi tarafından yapılan bir soruşturmada suçlu bulundu ve 250 milyon euro idari para cezasına çarptırıldı. Google, cezanın orantısız olduğunu belirtse de itiraz etmeyeceğini açıkladı.

Dört madde ihlal edildi

Google ile Fransa Rekabet Kurumu arasındaki bu anlaşmazlık aslında ilk değil. Yıllar önce kurum, Google'a benzer bir soruşturma yapmış ve 500 milyon euro para cezası kesmişti. Google o zaman da cezaya karşı çıkmamıştı. Ancak son gelişmeler, Google'ın geçmişte verdiği taahhütleri yerine getirmediğini ortaya koyuyor ve bu nedenle yeniden cezalandırılmasına karar verildi.

Fransız yetkililerin Google'a yönelik soruşturmasının temelinde, şirketin üretken yapay zekası Gemini bulunuyor. Google'ın geçmişte Bard olarak bilinen yapay zeka eğitiminde, Fransa'daki önde gelen haber sitelerine ait verileri kullanması ancak bunun için telif hakkı ödememesi üzerine bir anlaşmazlık başladı. Bu durum, başta Agence France Presse (AFP) olmak üzere birçok haber kaynağının Google'a karşı şikayetçi olmasına neden oldu.

Fransa Rekabet Kurumu, yaptığı incelemeler sonucunda Google'ın haksız olduğunu tespit etti. Google, bu konuda çeşitli adımlar attığını savunsa da Fransız yetkilileri ikna edemedi. Google, daha önce yaptığı taahhütnameye uyum sağlamamakla suçlanıyor; yapılan son inceleme, bu taahhütnamedeki dört maddenin ihlal edildiğini gösterdi. Bu nedenle, daha önce 500 milyon euro ceza alan Google, şimdi de 250 milyon euro daha ceza almış oldu.