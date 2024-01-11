Furyaya Meta da katıldı! Instagram'da işten çıkarma

Meta'nın Instagram'da 60 teknik program yöneticisini işten çıkardığı bildirildi. Bu, şirketin orta kademe yöneticilerini azaltma planının bir parçası olarak görülüyor.

Mark Zuckerberg geçen yıl Meta'nın 10.000 çalışanı işten çıkaracağını açıkladığında, 2023'ü "daha yalın bir kuruluş" yaratmak için orta yönetim katmanlarını kaldırarak tanımlanan bir "verimlilik yılı" olarak tanımladı. Görünüşe göre şirket hala organizasyonunu yeniden yapılandırmayı tamamlamadı.

Meta, işten çıkarmalara devam ediyor

Business Insider'a göre Meta kısa süre önce Instagram'daki çalışanlarından en az 60'ına pozisyonlarını tamamen ortadan kaldıracağını söyledi. Söz konusu çalışanlar, mühendisler de dahil olmak üzere Meta'nın teknoloji çalışanları ile üst düzey ürün yöneticileri arasında yer alan teknik program yöneticileri.

Teknoloji çalışanları için bir uygulama olan Blind'da ve LinkedIn'de yayınlanan ve yayın tarafından görülen gönderilere göre, işlerini kaybeden çalışanlara ürün müdürü pozisyonu için değerlendirilmek üzere mülakata girme şansı veriliyor. Mart ayına kadar, ayrılmayı seçen ya da yeni bir rol verilmeyenlerin artık Meta'da bir işi olmayacak. Şirket, maliyetleri düşürmek amacıyla geçen yıl işten çıkardığı 10.000 işçiye ek olarak 2022 sonbaharında 11.000 kişiyi işten çıkarmıştı. Ayrıca işe alımları dondurdu ve başlangıçta işe alım yaptığı binlerce açık pozisyonu kapattı.

"Daha yalın bir kuruluş en yüksek önceliklerini daha hızlı yerine getirecektir. İnsanlar daha üretken olacak ve işleri daha eğlenceli ve tatmin edici olacak," demişti Zuckerberg geçen yıl. Meta'nın işe alımları dondurma kararını kaldırıp kaldırmadığı belli değil, ancak bunu ancak yeniden yapılanma tamamlandıktan sonra yapması bekleniyor.