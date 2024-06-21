Galaxy Buds 3'ün tasarımı ortaya çıktı: İşte samsung'un yeni kulaklığı

Samsung, Unpacked etkinliğinde Galaxy Buds'ı da tanıtacak.

Samsung, teknoloji dünyasının heyecanla beklediği Unpacked etkinliklerinden bir yenisini daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 10 Temmuz'da düzenlenecek bu etkinlikte, şirketin yeni nesil ürünleri tanıtılacak. Bu ürünler arasında, özellikle dikkat çekenlerden biri de Galaxy Buds 3 olacak.

AirPods'a benzeyen şarj kutusu ve yeni tasarım

Galaxy Buds 3'ün sızdırılan görsellerine göre, yeni kulaklıkların şarj kutusu Apple'ın AirPods'larını andıran bir tasarıma sahip olacak. Ancak bu benzerliğin ötesinde, Galaxy Buds 3'ün kendine özgü ve daha fütüristik bir görünümü olduğunu söylemek mümkün.

Güney Kore'nin önde gelen e-ticaret platformu Coupang'de ortaya çıkan görsellerde, kulaklıklar gri renkte ve önceki modellerden oldukça farklı bir tasarımla dikkat çekiyor. Daha keskin hatlara ve açılara sahip olan Galaxy Buds 3, modern ve şık bir görünüm sunuyor.

Öne çıkan özellikler

Yeni Galaxy Buds 3'ün teknik özellikleri de dikkat çekici. Tek sürücüye sahip olacağı belirtilen kulaklık, toz ve suya karşı dayanıklılık açısından IP57 sertifikasına sahip olacak. Bu da kullanıcıların kulaklıklarını zorlu koşullarda bile rahatlıkla kullanabilmelerini sağlayacak.

Ayrıca, aktif gürültü engelleme özelliği ile donatılmış olan Galaxy Buds 3, dış dünyadaki gürültüleri etkili bir şekilde izole ederek müzik ve çağrı deneyimini en üst düzeye çıkaracak. Pil ömrü konusunda da iddialı olan kulaklık, tek bir şarjla 24 saate kadar kullanım süresi sunacak.