Galaxy Fit3 detayları belli oldu

Samsung'un yeni akıllı bilekliği Galaxy Fit 3 modelinin tüm özellikleri ve tasarımları ortaya çıktı. İşte detaylar...

Samsung'un Galaxy Fit3 modeli, uzun süredir beklenen bir akıllı bileklik olarak öne çıkıyor. Son zamanlarda, bu yeni cihazın Samsung'un resmi web sitesinde görüntülendiği ortaya çıktı. İşte, Galaxy Fit3'ün özellikleri ve tasarımıyla ilgili detaylar...

Galaxy Fit3'ün detayları belli oldu

Galaxy Fit3, Galaxy Fit2'nin halefi olarak karşımıza çıkıyor ve 1,61 inçlik bir ekrana sahip olacak. Bu, önceki model olan Galaxy Fit 2'nin 1,1 inçlik AMOLED ekranına kıyasla önemli bir yükseltme anlamına geliyor. Ayrıca, cihazın sağ çerçevesinde fiziksel bir düğme ve mikrofon bulunacak. Bantların hızlıca değiştirilebilmesi için pratik bir çıkarma mekanizması da sunulacak.

Galaxy Fit3, sağlık ve fitness özelliklerinde de gelişmeler sunacak. Kalp atış hızı, uyku takibi ve adım sayacı gibi temel özelliklerin yanı sıra daha gelişmiş sağlık ve fitness özelliklerine de sahip olacak. Batarya ömrü açısından Galaxy Fit3, 200mAh kapasiteli bir batarya ile 13 güne kadar kullanım süresi sunacak. Ayrıca, 5W hızlı şarj desteği de bulunacak. Tasarım açısından, cihaz alüminyum bir yapıya sahip olacak ve gri, gümüş ve pembe altın renk seçenekleriyle sunulacak.

Galaxy Fit3'ün resmi tanıtımı ve çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi bulunmasa da, resmi web sitesinde listelenmesi, yakın bir zamanda duyurulabileceğini gösteriyor. Bu yeni akıllı bileklik, sağlık ve fitness tutkunları için heyecan verici bir seçenek olabilir.