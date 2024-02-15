Galaxy S24, müşteri memnuniyetinde tarih yazdı!

Galaxy S24 kullanıcılarının iPhone 15 kullanıcılarından daha mutlu olduğunu ortaya çıktı. İşte yeni modellerin memnuniyet oranları...

Yeni bir araştırma, Samsung Galaxy S24'ün müşteri memnuniyetinin ilk kez iPhone'u geride bıraktığını ortaya koydu.

KULLANICILARIN %91'İ TEMEL MODEL GALAXY S24'E 5 YILDIZ VERDİ

PerfectRec'in verilerine göre, Samsung Galaxy S24 serisini erken satın alan kullanıcılar oldukça olumlu yorumlar yapıyorlar. Kullanıcıların %91'i temel model Galaxy S24'e 5 yıldız verirken, %88'i S24 Ultra'ya en yüksek notu verdi. Bu müşteri memnuniyeti oranları, Samsung'un önceki nesil Galaxy S telefonlarına kıyasla oldukça yüksek.

Öte yandan, iPhone 15 serisi için müşteri memnuniyeti oranları şu şekilde belirlenmiş: temel model için %76, Plus modeli için %77, Pro ve Pro Max modelleri için ise %74. Bu verilere göre, Galaxy S serisi müşteri memnuniyeti ilk kez iPhone'u geride bırakmış durumda.

Ancak, önemli bir nokta göz ardı edilmemeli; yeni Galaxy akıllı telefonları Ocak ayında piyasaya sürüldüğü için, iPhone 15 serisinin S24 cihazlarına göre çok daha fazla değerlendirme sayısına sahip olduğu belirtiliyor. Bu nedenle, PerfectRec, Samsung'un yeni telefonları için müşteri memnuniyetinin nasıl değişeceğini yakından takip edeceğini ifade ediyor. Ancak şu an için, Samsung'u tercih edenlerin iPhone 15 sahiplerinden daha memnun olduğu görülüyor.