Galaxy S24'ün sahip olacağı yapay zeka özellikleri belli oldu

Samsung'un, Galaxy S24 serisini yapay zeka ile donatması beklenen bir gerçekti. Ve şimdi bu yapay zeka özelliklerinden bazıları, internete sızdırıldı. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy S24 serisinin 17 Ocak 2024'te düzenlenmesi beklenen lansmanı öncesi sızıntılar ve söylentiler, üst seviye akıllı telefonun bazı heyecan verici yapay zeka özelliklerini açığa çıkardı. Sızıntı kaynağı @MysteryLupin tarafından paylaşılan bilgilere göre, Galaxy S24 serisinde bir dizi yenilikçi yapay zeka özelliği bulunacak.

Samsung Galaxy S24 serisine ilişkin sızıntılar geldi

Bu özellikler arasında, Samsung'un cep telefonlarına entegre edilen Telefon uygulamasında bulunan canlı çeviri özelliği dikkat çekiyor. Bu özellik, kullanıcının farklı diller arasında canlı olarak çeviri yapabilmesine olanak tanıyacak.

Ayrıca, "gece çekimi" adlı özel bir görüntü işleme türü de söz konusu. Bu özellik, düşük ışıklı ortamlarda daha net ve ayrıntılı fotoğraflar çekebilmek adına geliştirilmiş bir uzaklaştırma yeteneği sunacak.

Sızıntılarda ayrıca, Pixel telefonlarda bulunan Google Fotoğraflar'daki Magic Editor'a benzer bir üretken düzenleme özelliğinden de bahsediliyor. Bu özellik, kullanıcılara fotoğraflarını düzenleme, nesneleri kaldırma veya boş alanları doldurma gibi yetenekler sunacak.

Tanıtım materyallerinden anlaşıldığı kadarıyla, bu yapay zeka özelliklerinin Samsung Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra modellerine özgü olabileceği belirtiliyor. Ancak, kesin bilgilerin açıklanması için resmi lansmanı beklemek gerekiyor.

Daha önceki sızıntılar, Samsung Galaxy S24'ün yapay zeka özelliklerinin arasında otomatik metin dönüştürebilen ses kayıt özelliği gibi çeşitli yeniliklerin bulunduğunu öne sürmüştü.