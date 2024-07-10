Galaxy Watch 7'nin sağlık özellikleri eski modellerde

Samsung, Unpacked 2024 etkinliğinde yeni akıllı saatlerini tanıtmaya hazırlanırken, Galaxy Watch 7'nin sunduğu bazı sağlık özelliklerini eski modellere de getirdi. Bu özelliklerden biri olan uyku apnesi algılama, eski Galaxy Watch kullanıcılarına sunulmaya başlandı.

Galaxy Watch 7'nin sağlık özelliği eski modellere geldi.

Uyku apnesi eski modellerde

Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch 7 Ultra'nın sağlık özellikleri arasında yer alan uyku apnesi takibi, Samsung Health uygulamasının güncellenmesiyle birlikte Galaxy Watch 4, 5 ve 6 modellerine de eklendi. Kullanıcılar, Samsung Sağlık uygulamasını güncelledikten sonra bu yeni özelliği kullanabilecekler.

Uyku apnesi takibi özelliği, kullanıcının gece boyunca kan oksijen seviyelerini izleyerek uyku apnesi belirtilerini tespit ediyor. Galaxy Watch, kullanıcının kan oksijen seviyesinin düşüşlerini takip ederek hangi seviyede uyku apnesine sahip olduğunu belirliyor. Bu özelliğin doğru çalışabilmesi için en az iki gece boyunca veri toplaması gerekiyor.

Samsung, uyku apnesi takibi özelliğinin FDA onayını aldığını belirtirken, bu özelliğin detayları hakkında henüz daha fazla bilgi paylaşmadı. Uyku apnesi takibi, Galaxy Watch 7 ile tanıtılacak yeni özelliklerden sadece biri olacak. Yeni Galaxy Watch modelleri, One UI Watch 6 işletim sistemi ile gelecek. Beta programına dahil olmayan kullanıcılar, yeni sağlık işlevlerini deneyimlemek için birkaç ay beklemek zorunda kalacaklar.

Samsung, Galaxy Watch 7'yi 10 Temmuz'da Unpacked 2024 etkinliğinde tanıtacak.