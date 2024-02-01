NVIDIA, GeForce RTX 4080 SUPER Türkiye’de satışa çıktı. GeForce RTX 4080 SUPER, geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen GeForce RTX 4070 SUPER ve RTX 4070 Ti SUPER'a katılarak NVIDIA’nın tanıttığı en son GPU'lar arasında yer aldı.

NVIDIA'nın GeForce RTX 4080 SUPER modeli, Türkiye'de satışa sunuldu. Bu ekran kartı, geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen GeForce RTX 4070 SUPER ve RTX 4070 Ti SUPER modellerine katılarak NVIDIA'nın en yeni GPU'ları arasına katıldı.

Satışa çıktı

Ada Lovelace mimarisinin son iterasyonunu kullanan RTX 4080 SUPER, kullanıcılara yapay zeka destekli oyun, yaratıcılık ve eğlence deneyimlerini geliştirme gücü sağlıyor.

NVIDIA, RTX 4080 SUPER'ın piyasaya sürülmesini desteklemek amacıyla yeni bir Game Ready Sürücüsü de yayınladı.

RTX 4080 SUPER, bir önceki versiyona kıyasla daha fazla çekirdek ve daha hızlı belleğe sahip olarak daha yüksek performans avantajı sunuyor. Grafiksel olarak en yoğun oyunlarda frame gen olmadan RTX 3080 Ti'dan 1,4 kat daha hızlı olan kart, DLSS Frame Generation ile ekstra bir performans artışı sağlayarak RTX 3080 Ti'dan 2 kat daha hızlı hale geliyor.