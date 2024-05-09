GeForce RTX 5090'un özellikleri ortaya çıktı

NVIDIA GeForce RTX 5090'ın bazı özellikleri paylaşıldı.

NVIDIA'nın uzun bir süredir üzerinde çalıştığı GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarına dair heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Özellikle merak edilen model olan GeForce RTX 5090 hakkında sızdırılan bilgiler, sektörde büyük yankı uyandırıyor.

NVIDIA GeForce RTX 5090'un özellikleri

Dexerto'nun paylaştığı bilgilere göre, GeForce RTX 5090'un özellikleri dikkat çekiyor. Sızdırılan bilgilere göre, bu yeni ekran kartı oldukça güçlü bir performansa sahip olacak. İşte, NVIDIA GeForce RTX 5090'un sızdırılan özellikleri:

Özellikler NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 5090 Streaming Multiprocessor (SM) 128 192 CUDA 16,384 24,576 Ray Tracing çekirdeği 128 192 Tensor çekirdeği 512 768 Hız aşırtma 2.52 GHz 2.9 GHz L2 belleği 72 MB 128 MB Bellek bant genişliği 1,008 GB/s 1,532 GB/s

Edinilen bilgilere göre, NVIDIA GeForce RTX 5090'da GB202 yongaları kullanılacak. Bu yongalar, oyun performansının yanı sıra yapay zekâ özellikleriyle de dikkat çekecek. Pek çok kaynağa göre GeForce RTX 5090, RTX 4090'dan %70 daha hızlı olacak.

Sektör kaynaklarına göre, NVIDIA GeForce RTX 5090, 2024'ün son çeyreğinde piyasaya sürülecek. Fiyatı ise yaklaşık olarak 1.700 dolar civarında olacak.