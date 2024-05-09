GeForce RTX 5090'un özellikleri ortaya çıktı

GeForce RTX 5090'un özellikleri ortaya çıktı
NVIDIA GeForce RTX 5090'ın bazı özellikleri paylaşıldı.

NVIDIA'nın uzun bir süredir üzerinde çalıştığı GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarına dair heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Özellikle merak edilen model olan GeForce RTX 5090 hakkında sızdırılan bilgiler, sektörde büyük yankı uyandırıyor.

NVIDIA GeForce RTX 5090'un özellikleri

Dexerto'nun paylaştığı bilgilere göre, GeForce RTX 5090'un özellikleri dikkat çekiyor. Sızdırılan bilgilere göre, bu yeni ekran kartı oldukça güçlü bir performansa sahip olacak. İşte, NVIDIA GeForce RTX 5090'un sızdırılan özellikleri:

ÖzelliklerNVIDIA GeForce RTX 4090NVIDIA GeForce RTX 5090
Streaming Multiprocessor (SM)128192
CUDA16,38424,576
Ray Tracing çekirdeği128192
Tensor çekirdeği512768
Hız aşırtma2.52 GHz2.9 GHz
L2 belleği72 MB128 MB
Bellek bant genişliği1,008 GB/s1,532 GB/s

Edinilen bilgilere göre, NVIDIA GeForce RTX 5090'da GB202 yongaları kullanılacak. Bu yongalar, oyun performansının yanı sıra yapay zekâ özellikleriyle de dikkat çekecek. Pek çok kaynağa göre GeForce RTX 5090, RTX 4090'dan %70 daha hızlı olacak.

Sektör kaynaklarına göre, NVIDIA GeForce RTX 5090, 2024'ün son çeyreğinde piyasaya sürülecek. Fiyatı ise yaklaşık olarak 1.700 dolar civarında olacak.

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