"Gemini Pro" duyuruldu!

Google, yakın zamanda duyurduğu Gemini isimli yapay zekâ modelinin ücretli versiyonunu açıkladı. Gemini Pro, geliştiricilerle birlikte kurumsal müşterilere hitap ediyor.

Yapay zekânın teknolojinin geleceği üzerinde büyük bir etkisi olacağı konusunda büyük firmalar arasında bir konsensus oluşmuş durumda. Bu nedenle hemen her firma, kendi yapay zekâ teknolojisini geliştirmek için bir yarış içerisinde. Google da bu alana Gemini yapay zekâsı ile giriş yaptı.

Şimdi ise Google'dan Gemini özelinde yeni bir hamle geldi. Şirket, geliştiricilere ve kurumsal müşterilere hitap eden Gemini Pro paketini kullanıma sundu. İhtiyaca göre farklı özellikler sunan Gemini Pro, müşterileri tatmin etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Gemini Pro diğer modelleri geride bırakmayı başarıyor

Gemini Pro, 3 farklı versiyonla kullanıcılara sunuluyor: Ultra, Pro ve Nano. Android entegrasyonu şimdiden yapılmış olan bu yapay zekâ modeli, Pixel 8 Pro'da bulunuyor ve Bard'a uyumlu versiyonu da sağlanmış durumda. Gemini Pro, Gemini API ile çalışıyor ve benchmark testlerinde diğer modelleri geride bırakmayı başarıyor.

Gemini Pro, metinde 32 bin içerik penceresi sunarken 38 dilde hizmet sunuyor ve 180'den fazla ülkede kullanılabiliyor. Arama, link gömme, semantik anlama, kişisel bilgileri kullanma ve sohbet fonksiyonu gibi özellikler içeriyor. Gemini Pro'nun yazılım geliştirme kiti, Python, Android, Node.js, Swift ve JavaScript desteğiyle birlikte geliyor.

Google'ın yapay zekâ araçları sadece bununla sınırlı değil. İnternet tabanlı ve ücretsiz olarak kullanılabilen Google AI Studio da yeni araçlardan biri. Bu araç, istem geliştirme ve API anahtarı oluşturma gibi işlemlere olanak tanıyor. Ayrıca geliştiriciler, üretimlerini Vertex AI'a taşıma imkanına da sahip. Google, var olan araçlarını geliştirdiğini belirtirken, sağlık, müzik, veri kontrolü gibi alanlarda da yeni araçlar sunuyor.

Google Gemini Pro, ücretsiz versiyonda saatte 60 istekte bulunmayı mümkün kılıyor. Daha fazlasına ihtiyaç duyanların belirli bir ödeme yapmaları gerekecek. Google Gemini Pro'ya her 1.000 girdi için 0,00025 dolar, görüntü girdileri için 0,0025 dolar ve her 1.000 karakterlik çıktı için de 0,0005 dolar ödeme yapılacak.