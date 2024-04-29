Getir, 4 ülkeden çıkıyor

Getir, 4 ülkeden çıkıyor
Getir, Türkiye'ye odaklanmak amacıyla Avrupa ve ABD pazarlarından çıkacağını duyurdu.

Getir, gelirinin yüzde 7'sini oluşturan Avrupa ve ABD pazarından çekileceğini duyurdu. Şirket, ana pazarı olan Türkiye'ye odaklanacak.

Türkiye'deki rekabetçi konumunu daha da güçlendirecek

Getir, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den çıkma kararını açıkladı. Ancak, ABD'deki iştiraki FreshDirect'in faaliyetlerine devam edecek. Şirket, bu pazarlardan elde ettiği gelirlerinin yüzde 7'sini kaybetmeyi göze alarak, Türkiye'ye odaklanma kararı aldı.

Bu kararın Türkiye'deki faaliyetlerine ve rekabetçi konumuna odaklanma fırsatı yaratacağını belirten Getir, bu doğrultuda Mubadala ve G Squared'den yeni bir finansman sağladı. Bu finansmanın, Türkiye'deki işlerindeki rekabetçi konumunu daha da güçlendirmek için kullanılacağı ifade edildi.

Ayrıca, Getir İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'deki tüm çalışanlarına, bugüne kadar gösterdikleri gayretli ve özverili çalışmaları için teşekkür ettiğini belirtti.

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