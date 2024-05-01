Getir, Avrupa'daki operasyonlarını sonlandırıyor! Çalışanları işsiz kalıyor

Getir'in Avrupa'daki operasyonlarını sonlandırma kararı, şirketin geleceği ve çalışanlarının kaderi açısından büyük bir dönemeç oldu. Duygusal bir konferans görüşmesinde kurucu Nazım Salur, şirketin zorlu piyasa koşulları nedeniyle Avrupa'daki faaliyetlerini sonlandıracağını açıkladı.

Getir, Türkiye'de oldukça popüler olan bir teslimat hizmeti olarak biliniyor. Ancak şirket, Avrupa'daki operasyonlarını sonlandırma kararı alarak önemli bir adım attı. Bu karar, şirketin Avrupa'daki faaliyetlerini pazartesi gününden itibaren sonlandıracağı anlamına geliyor ve bu durum yaklaşık 800 sürücüden oluşan 1200 çalışanı işsiz bırakacak.

"GETİR İÇİN ÜZÜCÜ BİR GÜN, İYİ HABERLERİM YOK"

Getir'in kurucusu Nazım Salur ve oğlu Turancan Salur, çekilme kararını şirket içi bir konferans görüşmesinde duygusal bir şekilde açıkladılar. Nazım Salur, konuşmasına "Getir için üzücü bir gün, iyi haberlerim yok" diyerek başladı ve zorlu piyasa koşulları nedeniyle yurt dışı pazarlardan çekileceklerini duyurdu. Salur, ellerinden geleni yapmalarına rağmen sürdürülebilir ve karlı bir işletme oluşturamadıklarını belirtti ve ilerleme kaydedemediklerini ifade etti.

Nazım Salur'un konuşmasında duygusal bir ton vardı. "Benim için çok üzücü ve zor bir gün. Biz kurucuyuz. Yeni mağazalar açmayı ve çalışanlar almayı seviyoruz. Hizmetlerimizi dünya çapında giderek daha fazla müşteriye sunmayı seviyoruz" diyen Salur, çalışanlara veda ederken onların çabaları için derin bir teşekkür dile getirdi. "Hepiniz çok çalıştınız ve sadık çalışanlardınız. Yaptığınız her şey için kalbimin derinliklerinden teşekkür ediyorum. Normalde daha uzun konuşurum ama özür dilemekten başka ne diyeceğimi bilemiyorum" şeklindeki ifadeleri, şirketin Avrupa'daki faaliyetlerinin sonlanmasıyla ilgili duygusal bir veda niteliği taşıyordu.