Ghost Autonomy: Otonom sürüşte bir hayal kapandı

Otomobil endüstrisindeki otonom sürüş teknolojileri üzerine yoğun araştırmalar devam ederken, bu alanda faaliyet gösteren bir girişim olan Ghost Autonomy'nin beklenmedik bir karar alması sektörde dikkatleri üzerine çekti.

Otomobillerin kendi kendine sürüş yapabilme potansiyeli, bir dizi girişim tarafından araştırılan bir konu haline geldi. Bu girişimlerden biri olan Ghost Autonomy, 220 milyon dolarlık yatırım alarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak, şimdi şirketin tüm faaliyetlerinin durdurulacağı ve kapanacağı açıklandı.

Ghost Autonomy tüm operasyonlarını durdurdu

Ghost Autonomy'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şirketin dünya çapındaki tüm operasyonlarının sonlandırılacağı belirtildi. Açıklamada, "Ghost ekibinin, yazılım tanımlı tüketici otonomluğu sunma misyonunda kaydettiği önemli teknik yenilikler ve ilerlemelerden gurur duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Kararın nedeni olarak ise fonlama konusundaki belirsizlikler gösterildi. Şirkette yaklaşık 100 çalışanın istihdam edildiği belirtiliyor.

Ghost Autonomy, sadece 5 ay önce OpenAI Startup Fonu aracılığıyla OpenAI desteği almıştı. Bu desteğin yanı sıra, firma 5 milyon dolarlık bir yatırım ve erken erişim avantajı elde etmişti. Son yatırım turunda ise 55 milyon dolarlık bir yatırım almıştı.

Firma CEO'su John Hayes, büyük dil modelleri ile otonom sürüşü bir araya getirmenin yollarını aradıklarını ifade etmişti. Ancak, uzmanlar bu yaklaşıma şüpheyle bakıyordu. Ghost Locomotion adıyla 2017 yılında faaliyetlerine başlayan firma, 2019 yılında 63,7 milyon dolarlık ilk yatırımını almıştı. Otobanlarda otonom sürüş teknolojisini geliştirmeyi amaçlayan firma, başarılı olamasa da destekçi bulmaya devam etmişti.