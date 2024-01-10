Giyilebilir ekran özelliği sunan ASUS AirVision M1 geliyor!

ASUS, CES 2024'e damga vuran bir teknoloji açıkladı. Şirketin, AirVision M1'i geliyor! Çoklu görev yapanlar için giyilebilir sanal ekranlar oluşturan bu gözlük, ileride epey rağbet görecek gibi duruyor.

ASUS, Las Vegas'taki CES 2024'te AirVision M1 adlı yüksek teknoloji ürünü bir gözlük de dahil olmak üzere oldukça uzun bir ürün listesi tanıttı. Ancak bu gözlük, yakında piyasaya sürülecek olan Apple Vision Pro ve diğer şirketlerin etkinlikte tanıttığı karma gerçeklik başlıklarına rakip değil.

Birden fazla sanal ekran oluşturabiliyor

AirVision M1, kullanıcıların aynı anda birden fazla görevi yerine getirebilmeleri için birden fazla sanal ekran oluşturma yeteneğine sahip giyilebilir bir ekran. Cihaz, 57 derecelik dikey perspektif görüş alanına sahip bir FHD (1,920 x 1,080) Micro OLED ekran ile donatıldı.

Cihazın sistemi üç serbestlik derecesine sahip ve kullanıcılar 16:9, 21:9 veya 32:9 gibi tercih ettikleri en boy oranında istedikleri yere birkaç ekran sabitleyebiliyor. Bunu, parlaklığı ayarlayabildikleri ve 3D modunu etkinleştirebildikleri sol şakakta bulunan gözlüğün sezgisel dokunmatik yüzeyi aracılığıyla yapabilirler. Cihaz ayrıca dahili gürültü önleyici mikrofonlar ve hoparlörlerle birlikte geliyor.

AirVision M1, seyahat ederken işlerini yanlarında getirmeleri gereken kişiler için iyi bir arkadaş olabilir gibi görünse de, bağımsız bir giyilebilir cihaz değil: Çalışması için USB-C üzerinden bir PC ya da telefona bağlanması gerekiyor. ASUS henüz ne kadara mal olacağını ve ne zaman satışa sunulacağını açıklamadı, ancak özellikleri ve yetenekleri Apple'ın Vision Pro'sunun bir kısmına mal olacağını gösteriyor.

6-12 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2024'ten canlı olarak bildiriyoruz. Fuarla ilgili en son haberleri buradan takip edebilirsiniz.