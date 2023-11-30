Gmail hesabını kurtarmak isteyenler için son gün!

Gmail'de kullanılmayan hesaplar silinecek. O nedenle kullanmadığınız hesapları kurtarmak için artık son gün diyebiliriz. Çünkü Gmail'deki bu hesaplar, Aralık 2023'ten itibaren silinmeye başlayacak.

Google'ın bu yılın başlarında duyurduğu gibi, aktif olmayan Google hesapları 1 Aralık 2023'ten itibaren silinecek. Google, bu gerçekleşmeden önce birçok hatırlatma göndereceğini ve hiç kullanılmayan hesaplarla başlayacağını söyledi, ancak güvende olmak için tarih gelmeden önce harekete geçmelisiniz. Hesabınızın silinmesini önlemek için oturum açabilir ya da hesabınızı bazı basit işlemler için kullanabilirsiniz.

Google bu yeni politikayı ilk olarak Mayıs 2023'te bir blog yazısında duyurdu. Bu yazıda şirket, iki yıldan uzun süredir kullanılmayan hesapları sileceğini açıkladı. Bu yalnızca kişisel hesaplar için geçerli. İşletme ve eğitim hesapları otomatik olarak silinmeyecek. Google'ın kullanılmayan hesaplarla başlayacağını söylediği göz önüne alındığında, bu politikanın tüm etkin olmayan hesaplara yayılmasının biraz zaman alması muhtemeldir.

Hesabını kaybetmek istemeyenler harekete geçmeli

Hesabınızı kaybetmeyeceğinizden emin olmak istiyorsanız, yalnızca oturum açmanız yeterlidir. Bu, Google için hesabınızı tekrar aktif olarak işaretlemek için yeterli olacaktır. Şirket ayrıca bir hesabı aktif tutmak için atabileceğiniz birkaç adım daha sunuyor, ancak bunlar doğal olarak önce oturum açmanızı gerektiriyor: "bir e-posta okumak veya göndermek; Google Drive'ı kullanmak; bir YouTube videosu izlemek; Google Play Store'dan bir uygulama indirmek; Google Arama'yı kullanmak veya üçüncü taraf bir uygulama veya hizmette oturum açmak için Google ile Oturum Aç'ı kullanmak."

Bir YouTube videosu yüklediyseniz veya söz konusu Google hesabı üzerinden aktif bir aboneliğiniz varsa, hesap da silinmeyecektir. Bu anlamda, YouTube'a rastgele bir video yüklemek, hesabınızın şimdilik kalmasını sağlamanın en güvenli yoludur.

Google, harekete geçmeden önce size bolca bildirimde bulunacağını söylüyor. Şirket, yaklaşan silme işlemi hakkında uyarmak için hesabınıza ve ekli kurtarma e-posta adreslerine birden fazla e-posta gönderecektir. Yine de, hesabınızı elinizde tutmak istiyorsanız arada bir proaktif olarak aktif olarak işaretlemeniz mantıklı olacaktır.

Bir hesap silindiğinde Google, Gmail, Drive, YouTube, Google Fotoğraflar ve Google'ın sunucularındaki diğer her yer dahil olmak üzere tüm hizmetlerinde depolanan tüm verileri kaldıracaktır.

Google bu kararına gerekçe olarak güvenlik ve gizlilik nedenlerini gösteriyor. Bazı şirket içi analizlere göre, terk edilmiş hesapların ele geçirilme olasılığı on kat daha fazla. İnsanlar daha sonra başka platformlarda tekrar kullandıkları eski ve güvensiz şifreler kullanmış olabilirler. Eski hesaplarda ayrıca iki faktörlü kimlik doğrulama da bulunmayabilir, bu da onlara saldırmayı kolaylaştırır. Gizlilik konusunda da Google, kullanılmayan kişisel bilgileri süresiz olarak saklamadığından emin olmak istiyor.

Google, Google Fotoğraflar için zaten benzer bir politika uyguluyordu. Şirket, Google Fotoğraflar'da iki yıl boyunca aktif olmadıysanız ya da depolama alanınız bittiyse Fotoğraflar içeriğini silme hakkını saklı tutuyor. Bunun olmasını önlemek için, iki yıllık bir süre içinde en az bir kez oturum açmanız ve depolanan görüntüleri görüntülemeniz gerekir.