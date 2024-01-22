Gmail'de e-posta planlama nasıl yapılır? Gmail'de planlanan e-posta nasıl iptal edilir? Gmail'de planlanan e-posta nasıl değiştirilir? İşte ayrıntılar....

Gmail'de bir e-posta planlamak, bilgisayarınızın başında olmadığınızda zamana duyarlı bir e-posta göndermenize olanak tanır. İster farklı saat dilimlerindeki kişilerle çalışıyor olun ister gün içindeki e-postalarınıza bir adım önde başlamak isteyin, bu özellik, gelen kutunuzu düzenlemeye yönelik bu ipuçlarının yanı sıra üretkenliğinizi korumanıza yardımcı olur.

Gmail'de e-posta planlaması nasıl yapılır?

Masaüstünde ve mobil uygulamada Gmail'de nasıl e-posta planlayacağınızı gösteriyoruz. Bu kılavuz, Gmail'i 2024'ün en iyi Chromebook'larından birinde kullanıyorsanız da size yardımcı olur.

Masaüstünde Gmail'de e-posta nasıl gönderilir?

Windows'ta Chrome, macOS'ta Safari veya Firefox kullanıyor olsanız da, Gmail'de masaüstü bilgisayarınızdan veya dizüstü bilgisayarınızdan bir e-posta planlamak aynıdır. Chromebook kullanıyorsanız bu adımları da uygulayabilirsiniz.

Gmail'i açın . Ekranınızın sol üst köşesindeki Oluştur düğmesini tıklayın . E-postanızı oluşturun. Gönder düğmesinin yanındaki oku tıklayın. Gönderimi planla düğmesine dokunun. Göndermek istediğiniz zamanı seçin. Artık e-postanızın gönderilmesi planlandı.

Planlanmış bir e-postayı masaüstünde iptal etme veya değiştirme

Gmail, planlanmış e-postalarınızı tek bir yerden kontrol etmenize, hızlı bir şekilde değişiklik yapmanıza veya e-postayı iptal etmenize olanak tanır.