Gmail'e kullanımı kolaylaştıracak önemli özellik geldi

Gmail'in Android sürümü, yıllardır getirilmeyen "Tümünü Seç" özelliğini getirmeyi sonunda akıl etti. Artık tek bir işaretle tüm elektronik postalarınızı seçerek işlem yapabileceksiniz.

Google, dünyanın en popüler e-posta hizmetlerinden biri olan Gmail'in mobil uygulamasında önemli bir güncelleme gerçekleştirdi. Bu güncelleme, kullanıcıların uzun zamandır beklediği ve "Neden en başında yoktu?" sorularını akıllara getiren bir özelliği içeriyor.

Her özellik var ama en basit özellik yoktu sonunda o da oldu

Gmail uygulaması, yazım yardımcısı ve detaylı filtreleme gibi gelişmiş özelliklere sahip olsa da, daha basit bir özellik olan "Tümünü Seç" özelliği uzun bir süre kullanılamıyordu. Ancak, Google'ın yapılan güncelleme ile bu özellik geniş çapta kullanıma sunuldu. Artık kullanıcılar, tek bir dokunuşla bir sayfada gösterilen 50 e-postanın tamamını seçebilecekler. Bu özellik, özellikle kullanıcıların e-postalarını hızlı bir şekilde silmelerini sağlayarak kullanıcı deneyimini artırıyor.

"Tümünü Seç" özelliği, oldukça basit bir mantığa sahip. Bir e-postanın üzerine basılı tutulduğunda bu özellik devreye giriyor. Kullanıcılar, "Tümünü Seç" ve "Seçilileri Bırak" butonları aracılığıyla bu özelliği kullanabilecekler. Eğer 50'den fazla e-postayı seçmek istenirse, kullanıcılar ekranı kaydırmak ve tekrar "Tümünü Seç"e dokunmak zorunda kalacaklar.

Gmail'in mobil sürümlerinde yapılan incelemeler, Tümünü Seç özelliğinin geniş bir kullanıcı kitlesiyle paylaşıldığını gösteriyor. Google tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bu özelliğin güncel sürümleri kullanan tüm Gmail kullanıcıları için etkinleştirilmiş olması bekleniyor. Ayrıca, özelliğin bir süredir sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle test edildiği belirtiliyor.