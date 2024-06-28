GÖKBEY helikopterinde kullanılacak yerli motordan rekor güç!

İlk millî helikopter motorumuz TEI-TS1400, EASA CS-E 740 dayanıklılık testleri isterlerine uygun olarak gerçekleştirilen 6'şar saatlik yıpratma testlerini, peş peşe 15 kere başarıyla tamamladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yerli ve milli TEI-TS1400 motoru, GÖKBEY helikopterine güç verecek şekilde tasarlandı. Motor, 1740 beygir güce ulaşarak rekor kırdı ve zorlu testleri başarıyla geçti.

Yerli Motor TEI-TS1400 rekor kırdı

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından geliştirilen TEI-TS1400 motoru, güç limiti testlerinde 1740 beygir güç üreterek önemli bir başarıya imza attı. Bu motor, GÖKBEY helikopterine güç sağlamak amacıyla özel olarak tasarlandı ve testler sırasında beklenen performansın üzerinde sonuçlar elde etti.

TEI-TS1400 motoru, Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen dayanıklılık testlerinde başarılı bir performans sergiledi. EASA CS-E 740 dayanıklılık testlerine uygun olarak yapılan yıpratma testlerinde, motor her biri 6 saat süren 15 testten başarıyla geçti. Bu testler, motorun dayanıklılığını ve uzun ömürlü performansını kanıtladı.

Testlerin son aşamasında, yıpranmış motor ile acil iniş senaryosu durumunda tek motorun verebileceği maksimum güç test edildi ve motor 1740 beygir güce ulaştı. Aynı test, ikinci kez tekrarlandığında da aynı başarı elde edildi.

GÖKBEY helikopteri için özel tasarım

TEI-TS1400 motoru, GÖKBEY helikopteri için özel olarak geliştirildi. Kalkış gücü olarak 1400 shp ve 30 saniyelik tek motor gücü olarak 1660 shp güce sahip olan motor, testlerde bu değerlerin üzerine çıkmayı başardı. Motor, 20.000 ft servis yüksekliği ve 23.000 rpm çıkış şaft hızı değerleri sunarak, GÖKBEY helikopterinin en zorlu şartlarda ihtiyaç duyacağı gücü sağlayabileceğini kanıtladı.

GÖKBEY helikopteri, 22 Nisan 2023 tarihindeki test uçuşunda TEI-TS1400 motoru ile ilk uçuşunu başarıyla tamamlamıştı.

Savunma Sanayii Başkanlığımız (@SavunmaSanayii) himayelerinde geliştirdiğimiz ilk millî helikopter motorumuz TEI-TS1400, EASA CS-E 740 dayanıklılık testleri isterlerine uygun olarak gerçekleştirilen 6’şar saatlik yıpratma testlerini, peşpeşe 15 kere başarıyla tamamladı.



Bu… pic.twitter.com/0D67jVr8KI — TEI (@TEI_TUSAS) June 28, 2024

TEI-TS1400 motorunun özellikleri