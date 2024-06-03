Google, AI Overviews for Search özelliği ile eleştirilere maruz kalıyor

Google, geliştirici konferansı I/O 2024'te duyurduğu "Arama için Yapay Zeka Genel Bakışları" özelliği ile kullanıcılarına daha kapsamlı bir arama deneyimi sunmayı hedefliyor. Ancak, bu yeni özellik bazı tuhaf ve hatta zararlı sonuçlar önererek eleştirilere maruz kalıyor.

Google, 2024 geliştirici konferansı I/O'da "Arama için Yapay Zeka Genel Bakışları" (AI Overviews for Search) özelliğini duyurdu. Ancak, bu özellik bazı tuhaf ve hatta zararlı sonuçlar üreterek eleştirilere yol açtı.

Yanlış yorumlanması veya yeterli iyi bilginin bulunmaması gibi faktörlerden kaynaklanıyor

Kullanıcılar, Google Arama'da karmaşık bir sorgu arattıklarında, AI Overviews for Search özelliğinin, birden fazla çevrimiçi kaynaktan bilgi alarak arama sonuçlarının üstünde bir özet gösterdiğini fark etti. Ancak, bu özellik bazen tuhaf ve hatta zararlı yanıtlar önerdi.

Örneğin, bazı ekran görüntülerine göre, AI Overviews for Search, kullanıcıların pizzaya peynir yapıştırmak için tutkal eklemesi veya böbrek taşlarını düşürmek için idrar içmesi gerektiğini önerdi. Bu tür sonuçlar, kullanıcılar arasında endişe yarattı ve Google'ın yapay zeka destekli arama özelliğini sorgulamalarına neden oldu.

Google, bu eleştirilere yanıt olarak bir blog yazısı yayınladı ve özelliğin nasıl çalıştığı ve kullanıcı raporları alındıktan sonra yapılan düzeltmeler hakkında açıklamalar yaptı. Şirket, AI Overviews for Search'in "basit bir şekilde eğitim verilerine dayalı bir çıktı üretmediğini" ve diğer yapay zeka destekli özelliklerden farklı çalıştığını belirtti.

Özellik, kendi başına bilgi uydurmuyor veya "halüsinasyon yaratmıyor." Ancak, Google, özelliğin bazen sorguları yanlış yorumlayabileceğini ve karışık sonuçlar verebileceğini kabul etti. Bu durum, web dilinin ince ayrıntılarının yanlış yorumlanması veya yeterli iyi bilginin bulunmaması gibi faktörlerden kaynaklanıyor.

Google, bu tür sorunların normal Google Arama dizinlerinden alınan bilgilerle ilgili olduğunu ve diğer Arama özelliklerinin de benzer sorunlarla karşılaşabileceğini belirtti. Şirket ayrıca, AI Overviews for Search'in doğruluk oranının, AI tarafından desteklenen diğer bilgilerle "eşit" olduğunu iddia etti.

Bununla birlikte, Google, özelliğin alaycı veya dalga geçen içerikleri öne çıkarabileceğini kabul etti. Şirket, bu tür içeriklerin forumlardan alınabileceğini ancak güvenilir olmadığını ve kullanıcıların kendi araştırmalarını yapmaları gerektiğini vurguladı.

Google, AI Overviews for Search özelliğinde bir dizi teknik iyileştirme yaptığını ve doğru olmayan kalıpları belirlediğini söyledi. Bu düzeltmelerin, kullanıcıların güvenilir ve doğru bilgilere daha kolay erişmelerini sağlamak için yapıldığı belirtildi.