Google, Android 15 için yeni ekran kapatma özelliği geliştiriyor

Google'ın Android işletim sistemi, kullanıcıların beklentilerini karşılamak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek adına sürekli olarak yenilikler ve güncellemeler sunmaya devam ediyor. Son olarak, Google'ın Android 15'in piyasaya sürülme hazırlıklarına dair yeni bir adım attığı haberi geldi.

Mart ayında sunulan Android 15 Geliştirici Önizleme 2, kullanıcılara telefonlarının ekranlarını otomatik olarak kapatan yeni bir özellik sunuyor. Bu özellik, telefonun kullanılmadığı durumlarda ekranın otomatik olarak kapanmasını sağlayarak hem güvenlik hem de pil ömrü açısından önemli bir adım olacak.

"Uyarlanabilir Zaman Aşımı" ayarı

Google, Android 15'in piyasaya sürülme hazırlıklarına devam ediyor. Şubat 2024'te başlatılan Android Önizleme programı, 2024'ün sonlarına kadar devam ederek kararlı sürümün çıkmasına kadar sürecek. Mart ayında sunulan Android 15 Geliştirici Önizleme 2, Android akıllı telefonlardaki uygulamaların ve verilerin gizliliğini artıracak yeni bir özelliği içeriyor.

Android 15 Geliştirici Önizleme 2 sürümünde yeni bir "Uyarlanabilir Zaman Aşımı" ayarı için bazı kod satırları bulunuyor. Bu özellik, cihazınızı kullanmıyorsanız ekranınızı otomatik olarak belirlenen süreden daha erken kapatıyor. Yani, ekranda belirlediğiniz süre dolmadan önce telefonunuzun kullanılmadığını algıladığında, ekranı otomatik olarak kapatacaktır.

Bu özelliğin nasıl çalışacağı hakkında kesin bir açıklama olmasa da, gelişmiş sensörlerin veya ön kameraların kullanılması tahmin ediliyor.

Uyarlanabilir zaman aşımı özelliği, kullanıcının telefonu ne zaman kullandığını akıllıca algılayarak, kullanılmadığında ekranı kapatmasıyla başkalarının telefonunuzun verilerine erişmesini engelleyebilir. Ayrıca, daha uzun ekran süresi pil ömrünün artmasına da yardımcı olabilir, çünkü uzun süreli ekran açık kalması pilin hızla tükenmesine neden olabilir.