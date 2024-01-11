Google, Android cihazlara getireceği yenilikleri duyurdu

Google, Android cihazlara getireceği yenilikleri duyurdu
Google, Android platformunda yaptığı yenilikleri CES 2024'te açıkladı. Cihazların bir arada akıcı şekilde kullanılması artık daha da mümkün olacak. İşte detaylar...

Google, CES 2024 etkinliğinde Android platformu için bir dizi yenilik duyurdu. İşte Google'ın Android'e getirdiği başlıca yenilikler...

Veri paylaşımında yeni dönem

Google, Samsung ile iş birliği yaparak Quick Share özelliğini tüm Android cihazlarına açtı. Bu özellik sayesinde Android ve Chromebook cihazları arasında daha hızlı bir şekilde dosya, görüntü ve mesaj paylaşımı mümkün olacak.

Bluetooth bağlantıları kolaylaşıyor

Fast Pair adı verilen özellik ile Android cihazlarınızı Bluetooth üzerinden başka cihazlara bağlamak daha kolay hale geldi. Bu özellikle kulaklıklar, telefonlar, Chromebook'lar ve televizyonlar arasında hızlı bağlantı sağlıyor.

Chromecast içerik aktarımında genişleme

Google, Chromecast'i daha fazla uygulama ve cihaza entegre etmeye devam ediyor. TikTok içerikleri, telefonlardan Chromecast yerleşik cihazlara aktarılabilecek. Ayrıca, YouTube, Spotify gibi platformların içerikleri de telefonlardan ekranlara veya tabletlere gönderilebilecek.

Android auto güncellemeleri

Google, Android Auto için yeni güncellemeler getiriyor. Elektrikli araçlar, Google Haritalar aracılığıyla gerçek zamanlı batarya bilgilerini paylaşarak uygun şarj noktalarına yönlendirilebilecek. Google Haritalar, Google Asistan ve diğer özellikler de Android Auto araçlarının bilgi eğlence ekranlarından erişilebilir olacak.

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