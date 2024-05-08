Google arama, toplam sonuç sayısını varsayılan olarak göstermeyi bıraktı

Google arama, toplam sonuç sayısını varsayılan olarak göstermeyi bıraktı
Google artık arama motorunda toplam sonuç sayısını varsayılan olarak göstermeyi bıraktı.

Google Arama'nın uzun yıllardır tanıdık bir özelliği var. Arama yapıldıktan sonra hemen üst kısımda çıkan ve kullanıcılara kaç tahmini sonucun bulunduğunu gösteren bu özellik, herkesin aşina olduğu bir detaydı. Ancak son günlerde, bu özelliğin arama sonuçlarında görüntülenmediği fark edildi.

Hala sonuç sayısını görmek mümkün

Bu değişiklik, normalde arama sonuçlarının hemen altında yer alan ve görseller, videolar gibi sekmelerin yanında bulunan sonuç sayısının artık direkt olarak gösterilmemesiyle kendini gösteriyor. Eskiden, arama yapıldıktan sonra kaç tahmini sonuç bulunduğu ve bu sonuçların ne kadar sürede elde edildiği görülebiliyordu. Ancak şirketin bu özelliği varsayılan olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

Özelliği görmek isteyenler için ise bir değişiklik yapılmadı. Hala sonuç sayısını görmek mümkün. Bunun için yapılması gereken ise oldukça basit. Arama sonrasında "Araçlar" kısmına tıkladıktan sonra sağ tarafta yer alan sayıyı görebileceğiniz bölüme bakmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde, özelliğin kaldırılmadığı, sadece varsayılan olarak görüntülenmediği anlaşılabilir.

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