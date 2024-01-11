Google Asistan, bu özellikleri kaldırıyor

Google Asistan, bazı özelliklerini kaldırma kararı aldı. 26 Şubat 2024'ten itibaren Google Asistan'dan birçok özellik kaldırılacak. İşte ayrıntılar...

Geleneksel olarak bir ürünü daha iyi hale getirmek, ona daha fazla özellik eklemeyi gerektirir. Ancak bazen bir ürünü küçültmek en gerekli şeydir ve Google bu aydan itibaren yıldız ürünlerinden birini önemli ölçüde küçültmeye başlayacak.

26 Ocak 2024 tarihinde Google, yaklaşık 20 farklı Google Asistan özelliğini kullanımdan kaldıracak. Bu tarihten itibaren, bu özelliklerden birini çağırdığınızda, Asistan'dan bu özelliğin kullanımdan kaldırıldığına dair bir bildirim alacaksınız. Bu uyarıları 30 gün boyunca almaya devam edeceksiniz.

26 Şubat 2024'te özellikler resmen ortadan kalkacak. Google ayrıca kullanıcıların Asistan'ın en son ve en iyi sürümüne sahip olmalarını sağlamak istiyor. Bu özelliklerin kullanımdan kalkmaya başladığı tarihten itibaren, telefonunuzda ve tabletinizde Google uygulamasının yeni bir sürümüne (sürüm 12 veya üstü) güncelleme yapmanız gerekecek.

Bu özellikler Google Asistan'dan kaldırılıyor

Google Arama çubuğundan tam Asistan'ı çağırma. Arama çubuğundaki mikrofon simgesine dokunduğunuzda, otomatik olarak bir sesli arama istemi alırsınız. Burada "ışıkları kapat" veya "mesaj gönder" gibi arama dışı sorgular yapamazsınız. "Hey Google" diyerek veya telefonunuzun güç düğmesine uzun basarak Asistan sorguları yapmaya devam edebilirsiniz.

Google Play Kitaplar'daki sesli kitapları sesinizle çalma ve kontrol etme. Mobil cihazınızdan sesli kitap yayınlamaya devam edebilirsiniz.

Google Asistan özellikli cihazlarda medya alarmları, müzik alarmları veya radyo alarmları ayarlama veya kullanma. Benzer davranışa sahip özel bir Rutin oluşturabilir veya standart bir alarm kullanabilirsiniz.

Yemek kitabınıza erişmek veya yönetmek, tarifleri cihazdan cihaza aktarmak, eğitici bir tarif videosu oynatmak veya adım adım tarifleri göstermek. Web'de ve YouTube'da yemek tarifi aramak için Google Asistan'ı kullanabilirsiniz.

Akıllı Ekranlarda ve Hoparlörlerde kronometreyi yönetme. Hala zamanlayıcılar ve alarmlar ayarlayabilirsiniz.

Bir cihazı aramak veya Google Aile Grubunuza mesaj yayınlamak için sesinizi kullanma. Evinizdeki cihazlara yayın yapmaya devam edebilirsiniz.

E-posta, video veya sesli mesaj göndermek için sesinizi kullanma. Hala arama yapabilir ve kısa mesaj gönderebilirsiniz.

Google Takvim'de bir etkinliği sesinizle yeniden zamanlama. Yeni bir etkinlik planlamaya devam edebilirsiniz.

Mesaj okumak ve göndermek, arama yapmak ve medyayı kontrol etmek için Google Haritalar'da Google Asistan sürüş modunda Uygulama Başlatıcı'yı kullanma. Google Haritalar'da sesli kontrolü aynı şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

Önceden planlanmış Family Bell duyurularını planlamayı veya duymayı istemek. Benzer davranışa sahip özel bir Rutin oluşturabilirsiniz.

Calm ile meditasyon yapmayı isteme. YouTube gibi medya sağlayıcıları ile meditasyon seçenekleri istemeye devam edebilirsiniz.

Aktiviteler için sesli kontrol artık Fitbit Sense ve Versa 3 cihazlarında kullanılamayacak. Aktiviteleri başlatmak, durdurmak, duraklatmak ve devam ettirmek için cihazınızdaki düğmeleri kullanmanız gerekecek. Pixel Watch'larda etkinlikleri sesle kontrol etmeye devam edebilirsiniz.

Uyku özetlerinizi görüntülemek yalnızca Google Akıllı Ekranlarda mümkün olacak. Üçüncü taraf akıllı saatlerde uyku ayrıntılarını sesli olarak istemeye devam edebilirsiniz.

Hoparlörlerden ve Akıllı Ekranlardan yapılan aramalar, Duo kullanmadığınız sürece arayan kimliği ile görünmeyecektir.

Akıllı Ekranlarda ortamdaki "İşe gidip gelme" süresi tahminlerini görüntüleme. Yine de işe gidip gelme sürelerini sorabilir ve sesli olarak yol tarifi alabilirsiniz.

Kişisel seyahat programlarını sesli olarak kontrol etme. Uçuş durumunu sormaya devam edebilirsiniz.

Kişileriniz hakkında bilgi isteme. Kişilerinizi aramaya devam edebilirsiniz.

Ödeme göndermek, rezervasyon yapmak veya sosyal medyada paylaşım yapmak gibi belirli eylemleri sesli olarak gerçekleştirmeyi isteme. Asistan'dan yüklü uygulamalarınızı açmasını istemeye devam edebilirsiniz.