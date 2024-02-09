Google Bard'ın ismi değişir değişmez, yeni uygulama hizmete girdi!

Google yapay zeka robotu Bard'ın ismini resmi olarak değiştirdi. Üstelik bu değişiklikle birlikte, bir de yeni uygulama hizmete girdi.

Google, Bard AI sohbet robotunu yeniden markalandığını ve artık en güçlü yapay zeka modeli olan Gemini olarak adlandırıldığını resmi olarak duyurdu. Ayrıca, bu yeni versiyonun Pro 1.0 sürümünün 40'tan fazla dilde ve 230'dan fazla ülkede kullanılabileceği açıklandı.

BARD DEĞİŞİR DEĞİŞMEZ, UYGULAMA HİZMETE GİRDİ

Google'ın Gemini ve Google Asistan deneyimlerinden sorumlu Genel Müdürü Sissie Hsiao, Bard'ın yeniden markalanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Bard'ın dünya genelinde çeşitli alanlarda kullanıldığını belirtti. Hsiao, "Bard olarak misyonumuz her zaman yapay zeka modellerimize doğrudan erişmenizi sağlamak oldu ve Gemini, en yetenekli model ailemizi temsil ediyor. Bunu yansıtmak için Bard artık sadece Gemini olarak bilinecek" dedi.

Gemini için bir mobil uygulama da Android platformunda yayınlandı. Bu uygulama, diğer herhangi bir uygulama gibi erişilebilir ve Google Asistan yerine kullanılabilir. Ayrıca, Google, Gemini uygulamasının Android'deki birçok özelliği desteklediğini ve iOS kullanıcılarının normal Google uygulamasını kullanarak Gemini'ye erişebileceğini belirtti.

Google ayrıca, ücretli bir sürüm olan Gemini Advanced'i piyasaya sürmeye hazır olduklarını açıkladı. Gemini Advanced, Google'ın en yetenekli yapay zeka modeli olan Ultra 1.0 ile destekleniyor ve karmaşık görevlerde daha yetenekli olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, Gemini Advanced ile daha uzun ve detaylı görüşmeler yapmanın mümkün olduğu ifade edildi.